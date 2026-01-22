La Fiscalía de Bulgaria abrió una investigación formal contra Nicolás Maduro, quien fuera mandatario de Venezuela, por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.

Conforme a los señalado por autoridades, entre los años 2017 a 2019, se habrían depositado cerca de 500 millones de euros al banco búlgaro Investbank, distribuidas en un total de 101 cuentas bancarias.

Todas esas cuentas pertenecían a una sola persona: el abogado Tsvetan Tsanev, quien tomó 450 de los 500 millones de euros para depositarlos en cuentas offshore vinculadas al entonces presidente Nicolás Maduro.

Cilia Flores y Nicolás Maduro (EFE)

Fiscalía de Bulgaria acusa a Nicolás Maduro por lavar 450 millones de euros

Sobre el paradero de esos 450 millones de euros que supuestamente habría recibido Nicolás Maduro como parte de un esquema de lavado de dinero, las autoridades solo han podido localizar 46 millones de dólares.

La investigación iniciada por la Fiscalía de Bulgaria fue remitida a las autoridades de Estados Unidos, por lo que será ese país el que dé seguimiento al esquema de blanqueo de gran magnitud.

En un primer momento, las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido hablaban de que el gobierno de Nicolás Maduro había lavado 150 millones de dólares a través de depósitos en cuentas de Investbank.

Sin embargo, los nuevos hallazgos suponen un blanqueo de mayores proporciones, con el abogado Tsvetan Tsanev, que también era accionista no declarado del banco búlgaro, como intermediario.

¿Qué ocurrió con los 450 millones de euros que habría lavado Maduro?

Por ahora, las investigaciones apuntan a que los 450 millones de euros que lavó Nicolás Maduro no se quedaron en Bulgaria, sino que fueron movidos vía offshore a países como Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.

Sin embargo, el banco Investbank de Bulgaria defendía en el 2019 que parte de los recursos habían sido enviados a actividades relacionadas con el suministro de alimentos a Venezuela.

Pese a las declaraciones del banco, las investigaciones del caso apuntan a que la institución financiera presentó irregularidades en las transacciones.

Inmunidad presidencial de Nicolás Maduro: esto argumenta su abogado (AP)

.