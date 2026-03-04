Estados Unidos realiza operativo terrestre en Ecuador contra el narcotráfico

El Comando Sur de Estados Unidos dio a conocer que, en conjunto con Fuerzas Armadas locales, realizó un operativo terrestre en Ecuador contra el narcotráfico.

A través de un comunicado, Estados Unidos manifestó que este tipo de acciones son una muestra del compromiso con sus socios en América Latina y el Caribe para combatir a los grupos responsables del narcoterrorismo.

Estados Unidos y Ecuador realizaron operativo terrestre para combatir el narcotráfico

El Comando Sur de Estados Unidos informó que durante las primeras horas del martes 3 de marzo, fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses realizaron un operativo terrestre conjunto contra grupos criminales designadas como terroristas en Ecuador.

El comandante Francis L. Donovan destacó el desempeño de las Fuerzas Armadas de Ecuador y elogió su determinación para hacer frente a las estructuras señaladas de narcoterrorismo..

De acuerdo con la información, el operativo tuvo lugar tras una reunión sostenida entre el presidente Daniel Noboa, Donovan y delegaciones de Defensa de ambos países en el Palacio de Gobierno ubicado en Quito.

En este sentido, la oficina de la presidencia ecuatoriana aseguró que durante el encuentro se analizaron mecanismos como reforzar los controles en aeropuertos y puertos, así como mejorar el intercambio de inteligencia y la articulación operativa.