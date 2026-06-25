Terry Cole, Director de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos, tiene en la mira a cárteles mexicanos, específicamente al Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un mensaje difundido vía redes sociales, el administrador de la DEA, reiteró que la operación “América libre de fentanilo” busca reducir y eliminar el consumo y distribución de esta droga en el país.

Este narcótico representa una amenaza que nunca antes se había visto.

“Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles”, señaló. Terry Cole. Director de la DEA

Por lo que en su combate contra el narcotráfico, advirtió que el Cártel de Sinaloa y CJNG, ocupan el primer lugar en la lista de objetivos de la DEA.

“El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, concluyó. Terry Cole. Director de la DEA

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El… https://t.co/m5kt5pUspx pic.twitter.com/RILrnNNAMf — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 25, 2026

Cabe mencionar que en la actualidad, el Cártel de Sinaloa es considerada una organizaciones criminales transnacionales más grandes, poderosas y temidas del mundo.

Se dedica principalmente al tráfico de drogas a nivel global. Destaca por la producción y contrabando de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Mientras que el CJNG, destaca por la producción y distribución de fentanilo y metanfetaminas.

DEA destaca golpe al CJNG tras decomiso de fentanilo en Colima (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Estados Unidos avanza en su lucha contra el narcotráfico

Desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump, de 80 años de edad, la DEA ha asegurado más de 14 mil kilogramos de fentanilo y cerca de 62 millones de pastillas del potente opioide sintético. Lo que equivale a más de 478 millones de dosis potencialmente letales.

Aunque la lucha no es fácil y tampoco está cerca de llegar a su final, la DEA se ha comprometido, mediante la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, a continuar con la cacería de fabricantes y distribuidores extranjeros responsables.