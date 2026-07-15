Gabinete de Seguridad contesta a Terrance Cole, jefe de la DEA en Estados Unidos

El Gabinete de Seguridad de México contestó a Terrance Cole, jefe de la DEA en Estados Unidos, ante su declaraciones que sugieren una presunta red de complicidad entre el gobierno federal y grupos del narcotráfico.

Mediante un comunicad, el Gabinete de Seguridad calificó las declaraciones de Terrance Cole como carentes de sustento, asegurando que los señalamientos ignoran los resultados obtenidos por el gobierno de México.

Gabinete de Seguridad destaca resultados ante declaraciones de Terrance Cole

En un posicionamiento oficial, México contestó con firmeza a los señalamientos lanzados por Terrance Cole.

Las autoridades enfatizaron al jefe de la DEA que la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal se rige bajo un esquema de coordinación institucional y cero impunidad.

Con ello indicaron a Terrance Cole que el trabajo de inteligencia y operatividad en campo se realizan con transparencia, buscando desarticular la logística de los grupos del crimen organizado.

Ello a través de mecanismos legales que descartan cualquier tipo de protección especial para personas que incurran en conductas ilícitas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las estadísticas presentadas hasta junio de 2026 reportan la captura de 59 mil 582 individuos y el decomiso de 31 mil 366 armas de fuego.

En materia de combate a las drogas sintéticas, se logró el decomiso de más de cinco millones de pastillas de fentanilo, así como la destrucción de 2 mil 627 laboratorios clandestinos.

El el Gabinete de Seguridad afirmó a Terrance Cole que las acciones han impactado fuertemente las estructuras de todas las organizaciones del narcotráfico.

Esto ha permitido la captura de líderes y generadores de violencia que eran objetivos prioritarios incluso para la propia DEA en Estados Unidos.