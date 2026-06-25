Markwayne Mullin afirmó ante el subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes que nueve cárteles controlan “cada centímetro” de la frontera con México.

“Lo que vemos con respecto al muro es que los cárteles están en constante evolución y representan una amenaza. No hay ni un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté cubierto por una plaza. Nueve cárteles controlan la zona” Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EU

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos señaló el 25 de junio de 2026 que estas organizaciones criminales han incrementado su presencia —de cuatro a nueve grupos relevantes— y emplean tecnología avanzada como drones para vigilar autoridades y coordinar tráfico de personas y narcóticos.

Markwayne Mullin destacó que esta situación justifica la construcción del muro fronterizo, proyectado para concluir en 2027, junto con cercas inteligentes y sensores térmicos.

Markwayne Mullin asegura que son 9 cárteles los que controlan “cada centímetro” de la frontera con México

Markwayne Mullin aseguró que “cada centímetro” de la frontera sur estadounidense está sujeta a la influencia de alguna organización criminal.

Destacó que los cárteles operan mediante estructuras territoriales conocidas como “plazas”, desde donde coordinan actividades de tráfico de personas, drogas y mercancías ilícitas.

Señaló que la cifra de cárteles con presencia relevante en la región ha aumentado de cuatro a nueve desde que Estados Unidos comenzó a enfrentar formalmente esta problemática.

Una situación que, según dijo, obliga a reforzar la infraestructura de vigilancia y contención a lo largo de toda la frontera norte de México.

“Cuando empezamos a luchar contra esto en nuestra frontera sur, los cárteles se disputaban sólo unas pocas zonas; hoy en día, cada centímetro de nuestra frontera sur está controlado por ‘plazas’; absolutamente cada centímetro. Se libra una pugna por cada centímetro de la frontera norte de México para facilitar el paso de drogas hacia Estados Unidos” Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EU

Pero, Markwayne Mullin no identificó por nombre a los nueve grupos ni presentó datos públicos detallados que permitan verificar de manera independiente el control absoluto de cada tramo fronterizo.

Markwayne Mullin destacó que los cárteles están en constante evolución y que ahora emplean drones (UAS) para monitorear a las autoridades, identificar rutas de cruce y mejorar su logística.

De esta manera han logrado evadir los controles de seguridad de Estados Unidos para evitar el tráfico de drogas, personas y mercancías ilegales a lo largo de la frontera con México.

Markwayne Mullin aseguró que el muro fronterizo entre México y Estados Unidos podría quedar concluido en 2027

La administración de Donald Trump ha utilizado esta evaluación para justificar la continuación de la construcción del muro fronterizo primario y es que el secretario de Seguridad Nacional de EU proyectó que podría concluirse en 2027.

Argumentó que la construcción de barreras físicas permite concentrar recursos en puntos específicos donde se detecta mayor actividad de tráfico ilegal.

“Cuantos más muros construyamos, más podremos concentrarnos en las zonas de tráfico y estamos analizando esto detenidamente” Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EU

Markwayne Mullin destacó que se están instalando “cercas inteligentes” con sensores térmicos para detectar intentos de cruce en zonas rurales antes de que los delincuentes logren pasar.

“Eso nos da tiempo cuando corten la cerca, podemos reaccionar porque lo están haciendo en áreas muy rurales, podemos reaccionar antes de que puedan pasar el muro secundario” Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EU

Debido a estas acciones, Markwayne Mullin explicó que los cárteles han recurrido a la construcción de túneles y han desplazado parte de sus operaciones hacia la frontera con Canadá.

Las declaraciones de Markwayne Mullin se dieron durante una audiencia ante el subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes.