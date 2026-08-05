Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), reconoció el trabajo de Omar García Harfuch, al destacar la coordinación bilateral en el combate al crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa, Terry Cole aseguró que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana “quiere lo mejor para su país”, al igual que él busca lo mejor para Estados Unidos.

Terry Cole elogia a Omar García Harfuch y destaca estrecha colaboración

Este miércoles 5 de agosto, Terry Cole afirmó que existe una comunicación constante con Omar García Harfuch y que ambos países continúan trabajando en conjunto en temas de seguridad.

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Terry Cole señaló que esta cooperación ha permitido fortalecer las estrategias de intercambio de información y las acciones operativas contra los grupos delictivos que operan a ambos lados de la frontera.

Al referirse a Omar García Harfuch, el titular de la DEA afirmó que ambos comparten el objetivo de proteger a sus respectivas naciones:

“Él quiere lo mejor para el país, yo quiero lo mejor para este país”. Terry Cole

Al tiempo que destacó que la cooperación entre México y Estados Unidos continúa vigente pese a las diferencias que puedan surgir en otros temas de la relación bilateral:

“Seguimos trabajando juntos en el terreno”. Terry Cole

Las declaraciones del director de la DEA se dieron durante la presentación de nuevas acciones del gobierno estadounidense contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Cole aseguró que la estrategia conjunta seguirá enfocada en debilitar las estructuras financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas.