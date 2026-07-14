“Conexión mortal”: Terrance Cole alerta sobre cárteles y gobierno mexicano

En la Cumbre de América Libre de Fentanilo, el director de la DEA, Terrance Cole, lanzó fuertes declaraciones al señalar que existe una “conexión mortal” entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano, afirmando que “son lo mismo”.
“Ponemos todo el poder de esta agencia en la lucha contra los cárteles (...), esto incluye la conexión mortal entre sus redes y el gobierno mexicano. Son uno mismo. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”.
Terrance Cole subrayó que la lucha contra estas organizaciones criminales sigue siendo la máxima prioridad de la DEA, incluyendo a sus facilitadores y proveedores de químicos.
Sus palabras se dan en un contexto de crecientes tensiones bilaterales tras acusaciones recientes de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.
Terrance Cole alerta sobre “conexión mortal” entre cárteles y gobierno mexicano
El director de la DEA, Terrance Cole, sostuvo que la agencia dirige todos sus esfuerzos contra los cárteles, así como contra sus facilitadores, distribuidores, lavadores de dinero y proveedores de sustancias químicas.
En ese contexto, Cole afirmó que la lucha también incluye la presunta relación entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno de México, la cual calificó como una “conexión mortal”.
Terrance Cole señaló que proteger a los ciudadanos estadounidenses requiere una estrategia integral que combine aplicación de la ley, educación, prevención, tratamiento, recuperación y acción comunitaria.
No obstante, el director de la DEA enfatizó que la persecución de los cárteles y de quienes colaboran con ellos continúa siendo el eje central de las operaciones de la agencia estadounidense.
Las declaraciones se dieron en el contexto de la Cumbre de América Libre de Fentanilo, que busca frenar el tráfico y el consumo de opioides, promover la prevención y desmantelar las organizaciones criminales.
La afirmación de Terrance Cole sobre la “conexión mortal” entre los cárteles y el gobierno de México se da a más de dos meses de las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.