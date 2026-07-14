En la Cumbre de América Libre de Fentanilo, el director de la DEA, Terrance Cole, lanzó fuertes declaraciones al señalar que existe una “conexión mortal” entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano, afirmando que “son lo mismo”.

“Ponemos todo el poder de esta agencia en la lucha contra los cárteles (...), esto incluye la conexión mortal entre sus redes y el gobierno mexicano. Son uno mismo. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”.

Terrance Cole subrayó que la lucha contra estas organizaciones criminales sigue siendo la máxima prioridad de la DEA, incluyendo a sus facilitadores y proveedores de químicos.

Sus palabras se dan en un contexto de crecientes tensiones bilaterales tras acusaciones recientes de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.

“Conexión mortal”: Terrance Cole alerta sobre cárteles y gobierno mexicano (EFE)

Terrance Cole alerta sobre “conexión mortal” entre cárteles y gobierno mexicano

El director de la DEA, Terrance Cole, sostuvo que la agencia dirige todos sus esfuerzos contra los cárteles, así como contra sus facilitadores, distribuidores, lavadores de dinero y proveedores de sustancias químicas.

En ese contexto, Cole afirmó que la lucha también incluye la presunta relación entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno de México, la cual calificó como una “conexión mortal”.

Terrance Cole señaló que proteger a los ciudadanos estadounidenses requiere una estrategia integral que combine aplicación de la ley, educación, prevención, tratamiento, recuperación y acción comunitaria.

No obstante, el director de la DEA enfatizó que la persecución de los cárteles y de quienes colaboran con ellos continúa siendo el eje central de las operaciones de la agencia estadounidense.

Terrance Cole alerta sobre “conexión mortal” entre cárteles y gobierno mexicano (michelle rojas)

Las declaraciones se dieron en el contexto de la Cumbre de América Libre de Fentanilo, que busca frenar el tráfico y el consumo de opioides, promover la prevención y desmantelar las organizaciones criminales.

La afirmación de Terrance Cole sobre la “conexión mortal” entre los cárteles y el gobierno de México se da a más de dos meses de las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.