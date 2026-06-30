La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó el fortalecimiento de las acciones contra una presunta red dedicada al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 11 sujetos (dos personas físicas y nueve personas morales) presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”. Secretaría de Hacienda

De acuerdo con el comunicado número 56, emitido este 30 de junio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 11 sujetos, entre ellos dos personas físicas y nueve empresas, por su posible participación en operaciones relacionadas con el llamado huachicol.

UIF bloquea cuentas y detecta operaciones financieras irregulares vinculadas al huachicol

La SHCP a través de la UIF reforzó en coordinación con autoridades estadounidenses las acciones contra una red vinculada al robo de hidrocarburos relacionada con el CJNG.

La UIF detalló que la red habría utilizado compañías de transporte, logística y comercialización de combustibles para ocultar y movilizar recursos de hidrocarburos origen ilícito, además de realizar transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y adquisiciones de bienes de alto valor.

“La red habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito”. Secretaría de Hacienda

Tras un análisis fiscal, financiero y corporativo, la UIF identificó discrepancias entre los ingresos reportados ante las autoridades y los recursos observados en el sistema financiero, como resultado, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los individuos sancionados por la OFAC y a nueve personas adicionales.

“La UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Secretaría de Hscienda

Hacienda subrayó que estas medidas buscan proteger la integridad del sistema financiero mexicano y limitar su uso para actividades presuntamente relacionadas con recursos de procedencia ilícita como el huachicol.

Asimismo, la SHCP y la UIF reafirmaron su compromiso con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del crimen organizado, lo que fortalece los mecanismos de cooperación internacional.

Esto también debilitar las estructuras económicas que sostienen el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos en México.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales (...) con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Secretaría de Hacienda

Hacienda y UIF golpean red de huachicol ligada al CJNG (@Hacienda_Mexico / X)