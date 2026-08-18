Epigmenio Mendieta, defensa de Fernando Farias Laguna, exintegrante de la Secrreraría de Marina (Semar) señalado de huachicol fiscal, negó que su cliente haya sido extraditado a México.

“Fernando sigue a disposición de un juez federal en Buenos Aires… sigue detenido con una prisión preventiva… es falso que se encuentre volando a México” Epigmenio Mendieta. Defensa de Fernando Farías Laguna

La defensa aseguró que Fernando Farías Laguna no está viajando a México como aseguro el periodista Luis Chaparro.

Las declaraciones de Epigmenio Mendieta se dieron una entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula y previamente en Milenio dijo que si algo cambiara en la situación jurídica de su cliente lo informaría.

🚨#Exclusiva | El abogado de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, confirma que hay testimonios que mencionan a Andy López Beltrán, Adán Augusto López y Raymundo Pedro Morales en la investigación de huachicol fiscal.



“El nombre de (Adán) lo menciona otro testigo (...)… pic.twitter.com/1dI50wTV4v — Azucena Uresti (@azucenau) August 18, 2026

Defensa de Fernando Farías Laguna: sigue en prisión preventiva en Buenos Aires

Epigmenio Mendieta dijo que la defensa que lleva el caso en Argentina confirmaron que Fernando Farías Laguna se encuentran en el centro penitenciario de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina.

Los abogados se presentaron directamente en el tribunal donde se lleva su caso para conocer de primera que efectivamente el contralmirante Fernando Farías Laguna se encuentra en suelo argentino.

El sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, sigue a disposición de un juez federal, aunque reconoció que la prisión preventiva que tiene es con fines de extradición pero no está volando a México.

Llegada de Fernando Farías Laguna a México no ocurrió

El periodista Luis Chaparro afirmó que Fernando Farias Laguna volaba a México desde Argentina y que llegaría extraditado a México la mañana o madrugada de este martes 18 de agosto.

La publicación la hizo alrededor de las 19:00 horas. El vuelo de Buenos Aires a CDMX es de casi 10 horas por lo que ya habría llegado y no ocurrió.