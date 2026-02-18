Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que hay pláticas para que nuestro país se a mediador de un diálogo entre Cuba y Estados Unidos.

“Hay pláticas para ver si es factible pero depende de los dos gobiernos, no solamente de la voluntad del gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y de la voluntad del gobierno de Estados Unidos y de las condiciones… que pudiera estar estableciendo el gobierno de Cuba” Claudia Sheinbaum

No obstante, Claudia Sheinbaum ha precisó en su conferencia mañanera de este 18 de febrero que el papel de mediador depende de las condiciones que imponga Cuba para el diálogo y la voluntad de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum pide que más países se sumen a enviar ayuda humanitaria a Cuba

Claudia Sheinbaum deseó que más países se sumen a los envíos de ayuda humanitaria a Cuba, ademas de México.

Así lo dijo luego de que ademas de Rusia, han prometido esa ayuda humanitaria los gobierno de España y Chile.

“Ojalá se sumen mas países, nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo, no solamente el gobierno apoyando a Cuba, al pueblo de Cuba, si no también ya hay muchas iniciativas ciudadanas” Claudia Sheinbaum

Sobre los envíos de petróleo a Cuba, Claudia Sheinbaum aseguró que no solo en envió antes de enero petróleo mediante ayuda humanitaria sino mediante contratos.

Claudia Sheinbaum resalta iniciativas ciudadanas desde México para envío de ayuda humanitaria a Cuba

Claudia Sheinbaum dijo que la ayuda humanitaria se hace porque es el sello de la población mexicana.

Muestra de ello dijo que no solo el gobierno de México ayuda al pueblo de Cuba sino se hace de pueblo a pueblo con una iniciativa que lleva justo ese mismo nombre.

“El domingo se presentó una, le llaman ‘De pueblo a pueblo’ donde hicieron una colecta en el Zócalo de la CDMX… en la medida que podamos ayudar vamos a ayudar, México siempre ha sido solidario… es sello de las y los mexicanos” Claudia Sheinbaum

La ayuda humanitaria que se reúna por parte de la población mexicana se estará enviado en los buques que ya vienen de regreso de Cuba.

Recordó que en el pasado ha existido ayuda entre México y Estados Unidos ante desastres naturales, México con España ante la guerra civil española, México ante los golpes de Estado en países como Chile, Uruguay o Brasil.