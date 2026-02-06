El gobierno de Estados Unidos anunció el pasado jueves 5 de febrero que enviará 6 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba, pese a las tensiones políticas y comerciales.

Los reportes señalan que la ayuda humanitaria de Estados Unidos responde a la urgencia que presenta el pueblo cubano, pues el gobierno no cubre sus necesidades básicas.

Estados Unidos confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba, valuada en 6 millones de dólares

Estados Unidos anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba, adicional a la entregada el pasado 14 de enero para las familias afectadas por el huracán Melissa.

Jeremy Lewin, subsecretario de Estado interino para Asistencia Exterior, dijo que Cuba tiene miles de millones de dólares, pero no los ocupa para abastecer a su población con alimentos.

Asimismo, el funcionario de Estados Unidos aclaró que la falta de recursos en Cuba no está relacionada con el bloqueo de petróleo venezolano, sino que es por la decisión del gobierno cubano.

“Gran parte de la necesidad humanitaria a la que respondemos es que la gente no tiene acceso a alimentos. Y no es porque no permitamos que el petróleo venezolano ilícito siga enriqueciendo a Raúl Castro. Es porque el Gobierno no puede abastecer los estantes de las tiendas”. Jeremy Lewin, subsecretario de Estado interino para Asistencia Exterior

Estados Unidos enviará 6 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba (Yazmín Betancourt/SDPnoticias)

Por lo anterior, Jeremy Lewin comentó que la ayuda humanitaria estará destinada directamente a las familias a las que el gobierno no cubre sus necesidades básicas y se les brindará:

Kits de higiene

Alimentos no perecederos

Cabe mencionar que, al igual que en enero 2026, Estados Unidos enviará los 6 millones de dólares en ayuda humanitaria desde Miami y serán repartidos a través de parroquias locales.