Marco Rubio, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, estaría sosteniendo negociaciones fuera de canales oficiales con el nieto de Raúl Castro, así lo reveló el medio Axios.

Pese a que La Habana declaró que no existe un diálogo de alto nivel con Estados Unidos, Donald Trump dijo hace un par de días que su gobierno estaba negociando con Cuba “ahora mismo”.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro (AFP)

Marco Rubio se habría reunido con nieto de Raúl Castro fuera de canales oficiales, revela Axios

Fuentes revelaron al medio Axios que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, y Marco Rubio estarían negociando en medio de la escasez de combustible en Cuba.

Por un lado se señala que el gobierno de Estados Unidos ve al nieto de Raúl Castro como quien toma realmente las decisiones en Cuba y por el otro, se dice que esta sería la “mentalidad empresarial” que necesita la isla.

Asimismo, las fuentes habrían revelado que las conversaciones se realizaron en un ambiente amistoso y, más allá de los conflictos políticos del pasado, Rubio y Castro trataron sobre el futuro.

“No hay diatribas políticas sobre el pasado. Se trata del futuro”. Fuente de Axios

Cabe mencionar que Cuba negó los señalamiento de Axios sobre las negociaciones entre Marco Rubio y el nieto de Raúl, pero dijeron que “ha habido intercambios de mensajes”.