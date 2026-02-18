Rusia y Cuba pidieron a Estados Unidos que desista del bloqueo naval a la isla y abra canales de diálogo en medio de la crisis energética actual.

“Estamos prestos a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país” Bruno Rodriguez Parrilla. Canciller de Cub

Así lo pidieron Bruno Rodriguez Parrilla, canciller de Cuba, y su homólogo ruso, Sergei Lavrorv, en el marco de una reunión en Moscú.

Cuba y Rusia presionan a Estados Unidos para levantar el bloqueo (Hector Retamal / AP)

Rusia pide a Estados Unidos sentido común y desistir del cerco energético

Sergei Lavrov llamó a Estados Unidos, gobernado por Donald Trump, a mostrar sentido común y desistir de la nuevas medidas de cerco, que consisten sobre todo en temas energéticos y de imponer sanciones a países que busquen ayudar a la isla.

Lavrov dijo que es inaceptable que Estados Unidos considere a Cuba como una amenaza, así como su cooperación con Rusia.

Cabe mencionar que tanto México, España y Rusia se han mostrado dispuestos a apoyar a la isla ante sus actuales circunstancias.

México, Chile y España han enviado o anunciado ayuda humanitaria, sobre todo alimentos. El Swift Galaxy, un buque que envió México en enero el cual finalmente no llegó a Cuba, intentó ser el último gran envío de combustible mexicano.

Cuba insiste en diálogo con Estados Unidos pero en igualdad de condiciones

Las condiciones del diálogo entre Cuba y Estados Unidos, insistió el canciller cubano, deberá ser en igualdad de condiciones.

La parte cubana señaló que seguirá defendiendo su soberanía e independencia pese a las presiones para intensificar las dificultades económicas.

De la misma manera dijo que el futuro de Cuba se va a mantener “inalterable”.

La posición de Cuba sigue siendo crítica contra Estados Unidos al señalar que “amenaza el multilateralismo” y perjudica a Cuba y otros países independientes.

Cuba señala que diálogo con Rusia va a seguir

A la vez, Cuba elogió a Rusia y describió a ese país como histórico, fraterno, específicamente y estratégico.

También reiteró que va a continuar la relación entre ambos países por encima de cualquier circunstancia.