La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que su gobierno evaluará que México sea un puente aéreo para que Cuba reciba ayuda humanitaria.

Ante las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos contra quien comercie petróleo con Cuba, la isla se ha visto en medio de una crisis humanitaria que afecta al sector hospitalario y humanitario.

Claudia Sheinbaum evalúa ser puente aéreo para Cuba con una condición

Claudia Sheinbaum señaló que sí evalúa colocar a México como un puente aéreo para que Cuba pueda recibir ayuda humanitaria.

Esto solo si Cuba pide a México fungir como un puente para la recepción y envío de los productos de primera necesidad.

“Si lo pide Cuba había esas condiciones, por supuesto” Claudia Sheinbaum

Cabe señalar que México envió dos buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria entre alimentos e insumos de primera necesidad luego de detener el comercio de petróleo.

Vuelos a Cuba no están cerrados en México, aclaró Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que, pese a la idea de que México pueda ser un puente aéreo para el envío de ayuda humanitaria, los vuelos hacia Cuba no están cerrados.

Resaltó que los vuelos comerciales de aerolíneas nacionales siguen activos y se puede cargar turbosina en México.

“No están cerrados los vuelos…los vuelos mexicanos de aerolíneas mexicanas no están cerrados a Cuba porque aquí hay turbosina” Claudia Sheinbaum

Cuba, ante la falta de petróleo y combustible por los aranceles impuestos por Donald Trump han provocado crisis en hospitales y unidades de cuidados intensivos, así como para la distribución de alimentos.

Sin embargo, tampoco hay abasto de turbosina, combustible utilizado para los aviones, lo que incrementa la crisis por la dificultad de llevar ayuda humanitaria vía aérea.