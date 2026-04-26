Claudia Sheinbaum Pardo expresó su alivio y solidaridad tras el atentado ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, donde el presidente Donald Trump y la primera dama fueron evacuados de emergencia.

Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A través de sus redes sociales, la presidenta de México manifestó su satisfacción al confirmar que ambos se encuentran fuera de peligro y condenó enérgicamente la violencia como método político.

“La violencia no debe ser nunca el camino”, afirmó, enviando un mensaje de respeto y respaldo institucional al presidente Donald Trump.

Sheinbaum emite mensaje de solidaridad y rechaza la violencia

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum manifestó su satisfacción al saber que la pareja presidencial de Estados Unidos se encuentra fuera de peligro tras los hechos violentos en el hotel Hilton.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos”, señaló la presidenta de México, añadiendo un mensaje de respeto y una condena enérgica a los métodos violentos: “La violencia no debe ser nunca el camino”.

Sheinbaum se pronuncia tras incidente en Washington: Trump y su esposa están bien (Especial)

Detalles del atentado en el Hilton

El incidente que motivó la reacción de la mandataria mexicana ocurrió aproximadamente a las 8:35 p.m. (hora local), mientras se servía el segundo plato de la gala ante más de mil asistentes.

Según testimonios de cronistas presentes, se escuchó al menos una detonación que provocó el pánico, obligando a los invitados a refugiarse bajo las mesas.

Agentes del Servicio Secreto actuaron de inmediato, “abrazando” y evacuando del salón al presidente Trump, a Melania Trump, al vicepresidente y a otros miembros del gabinete.

Poco después, se confirmó que el presunto tirador, quien habría logrado infiltrarse en el evento, fue abatido por las fuerzas de seguridad en el lobby del hotel mientras intentaba escapar.