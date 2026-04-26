El Palacio de Buckingham confirmó que mantiene conversaciones activas con autoridades de Estados Unidos para evaluar la visita del rey Carlos III, luego del tiroteo ocurrido en Washington durante un evento al que asistió el presidente Donald Trump.

De acuerdo con reportes de Reuters y BBC, el rey Carlos fue informado del incidente y expresó alivio porque Donald Trump, la primera dama y otros asistentes resultaron ilesos, mientras se analiza si el hecho impactará la agenda oficial del viaje.

Palacio de Buckingham discute impacto del tiroteo en visita de Carlos III

El Palacio de Buckingham confirmó que mantiene conversaciones con las autoridades estadounidenses para revisar las medidas de seguridad de la visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camilla, programada del 27 al 30 de abril.

Esto luego del ataque armado registrado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca contra Donald Trump.

Palacio de Buckingham evalúa la visita del rey Carlos III y la reina Camila a EU tras atentado contra Trump (Phil Noble / REUTERS)

El tiroteo, ocurrido en una cena de corresponsales en la Casa Blanca, encendió alertas de seguridad tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, lo que llevó al Palacio de Buckingham a revisar los detalles operativos de la visita programada.

Autoridades británicas señalaron que existe una “cooperación estrecha” con los servicios de seguridad estadounidenses para garantizar la protección del rey y de la reina Camila durante su estancia.

El viaje, previsto como una visita de Estado de cuatro días, incluye reuniones de alto nivel y un discurso ante el Congreso estadounidense.

También se esperan actividades en Nueva York y Virginia en el marco de los 250 años de independencia de Estados Unidos, y se trata de la primera visita oficial de Carlos III como monarca a Washington.

Evalúan visita del rey Carlos III a Estados Unidos tras intento de atentado a Donald Trump (Evan Vucci / AP Photo)

Aunque el ataque no dejó víctimas mortales y aparentemente estaba dirigido contra funcionarios estadounidenses, el incidente provocó una revisión inmediata de los protocolos de seguridad y mantiene bajo análisis la viabilidad y condiciones del viaje real.

El incidente ocurrió el pasado sábado 25 de abril, cuando un hombre armado intentó irrumpir en el evento celebrado en el hotel Hilton de Washington D.C.

Esto provocó la evacuación inmediata del presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y otros altos funcionarios; el sospechoso fue detenido sin que se reportaran heridos.