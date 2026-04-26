El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego del ataque registrado durante la cena de corresponsales en Washington.

“Mi esposa y yo quedamos conmocionados al enterarnos del intento repetido de asesinar a Trump y a su esposa. No hay lugar para la violencia, ni contra líderes políticos ni contra nadie.” Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

En un video difundido en redes sociales, Netanyahu condenó el hecho violento y destacó la rápida reacción de las autoridades estadounidenses, al tiempo que expresó su respaldo personal y político a Donald Trump tras el incidente.

Benjamín Netanyahu condena la violencia política y respalda a Trump

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó enérgicamente el repetido intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump.

El líder israelí subrayó que este tipo de ataques son inaceptables en cualquier democracia y reiteró su solidaridad con Trump, así como con el pueblo estadounidense, frente a lo que calificó como un acto grave.

El mensaje de Netanyahu generó inmediato debate en redes sociales, donde usuarios destacaron la contradicción percibida entre sus palabras y las acciones militares de Israel en Gaza y contra líderes iraníes.

La reacción del líder de Israel se da en medio de una ola de reacciones internacionales luego del intento de atentado ocurrido durante el evento, cuando un hombre armado abrió fuego y fue detenido por el Servicio Secreto, sin que se reportaran víctimas fatales.

Diversos líderes mundiales también condenaron el ataque contra Trump y su esposa Melania y coincidieron en rechazar la violencia política, destacando la importancia de preservar la estabilidad democrática.