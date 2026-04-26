La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó el intento de agresión contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su esposa Melania Trump, ocurrido durante un evento oficial.

“Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte Donald Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales.” Delcy Rodríguez

El pronunciamiento de Delcy Rodríguez se dio luego de que un hombre armado intentara perpetrar un ataque contra Donald Trump y su esposa en el marco de la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Delcy Rodríguez se suma a condena internacional ante atentado contra Trump

Delcy Rodríguez expresó su rechazo al atentado contra Trump en sus redes sociales, y envió un mensaje de solidaridad al mandatario estadounidense y a los asistentes al evento.

Delcy Rodríguez manda mensaje a Donald Trump tras el atentado contra él y su esposa (@delcyrodriguezv / X)

En el comunicado de Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, subrayando que la violencia “nunca será una opción” para quienes defienden la paz.

“La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz” Delcy Rodríguez

El atentado contra Donald Trump y su esposa Melania, generó una ola de reacciones a nivel global, con líderes de distintos países que coincidieron en condenar el ataque y destacar la importancia de resolver las diferencias políticas por vías pacíficas.

De acuerdo con los reportes, el agresor fue detenido por el Servicio Secreto tras realizar disparos en las inmediaciones del evento, lo que obligó a evacuar a los asistentes.

Tanto Trump como su esposa resultaron ilesos, aunque un agente de seguridad habría sido herido durante el operativo.

Este nuevo intento de agresión reaviva las preocupaciones sobre la seguridad en actos públicos de alto nivel en Estados Unidos y refuerza el llamado internacional a frenar la violencia política.