Un documento firmado por más de 20 exmagistrados y juristas colombianos advierte sobre la incompatibilidad constitucional de Abelardo De la Espriella para asumir la Presidencia de Colombia en caso de que triunfe en la segunda vuelta electoral.

Los expertos señalan que la naturalización de Abelardo De la Espriella como ciudadano estadounidense implica un juramento de lealtad a Estados Unidos que entraría en conflicto directo con las obligaciones del artículo 171 de la Constitución Política, especialmente en materia de soberanía nacional y mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Abelardo de la Espriella y su nacionalidad estadounidense le impediría asumir el mando si gana la Presidencia de Colombia

A diferencia de su nacionalidad italiana, que no genera este tipo de incompatibilidad según los firmantes, la ciudadanía norteamericana de Abelardo de la Espriella representa un impedimento de fondo que podría derivar en una crisis institucional de grandes proporciones si resulta elegido como próximo presidente de Colombia tras la segunda vuelta en las elecciones.

Magistrados emiten documento advirtiendo de la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espirella en caso de asumir la presidencia de Colombia (Especial )

Magistrados emiten documento advirtiendo de la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espirella en caso de asumir la presidencia de Colombia (Especial )

Magistrados emiten documento advirtiendo de la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espirella en caso de asumir la presidencia de Colombia (Especial )

De acuerdo con los analistas consultados y quienes firmaron el documento, coinciden en que de confirmarse la victoria de Abelardo de la Espriella el próximo 21 de junio, el caso abriría un debate jurídico en Colombia sin precedentes en la historia reciente del país.

De la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el 43,7% de los votos en primera vuelta y se perfila como fuerte contendiente; sin embargo, esta alerta jurídica por su doble nacionalidad podría convertirse en su principal obstáculo incluso antes de posesionarse el 7 de agosto.

Algunos votantes y miembros del centro derecha colombiana han calificado el documento como un “ataque político” a Abelardo de la Espriella mientras que, analistas constitucionales piden a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado pronunciarse con urgencia para evitar un vacío de poder.

Magistrados emiten documento advirtiendo de la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espirella en caso de asumir la presidencia de Colombia (Especial )

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