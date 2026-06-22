Gustavo Petro, presidente de Colombia, denunció irregularidades en las elecciones presidenciales Colombia 2026.

“Está subiendo la registraduría formularios E14 sin firmas de jurados. Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas…” Gustavo Petro

Una de las irregularidades que expuso el presidente de Colombia es la subida de actas, llamadas formularios E14, sin firmas.

Ante ello, pidió la impugnación de las mesas de votación que no tienen firma.

Gustavo Petro señala resultados cerrados en elección Colombia

Los señalamientos de irregularidades por parte de Gustavo Petro se dan en el marco de resultados cerrados de la segunda vuelta.

El presidente colombiano reconoció una ligera ventaja para Abelardo de la Espriella con 49.3 por ciento de los votos y 49 por ciento para Iván Cepeda.

Gustavo Petro pide esperar al escrutinio para proclamar un ganador en Colombia

Gustavo Petro dijo que ante los datos cerrados en las elecciones Colombia no se puede proclamar ningún ganador y que ello se determinará con el escrutinio.

De la misma manera, denunció que hay injerencia extranjera y que se debe mantener la paz en los años por venir dado el país partido por la mitad.