En X (antes Twitter) se desató una confrontación en la que León Larregui se fue contra Jim Ferguson por las declaraciones de Donald Trump donde propone atacar a los cárteles en México.

“¿Sabes quiénes son los reyes de los cárteles de la droga en el mundo? Tú, EE. UU. No mientas ni inventes historias, los mexicanos te lucharemos hasta el final". León Larregui en X

En su tuit, el político británico habló de las amenazas del presidente Trump y enfatizó que el mandatario tiene a México en la mira.

“Green go home”, dice León Larregui por amenazas a la soberanía de México

Jim Ferguson reiteró que Donald Trump lanzó una de las declaraciones de seguridad nacional “más explosivas” los últimos años.

Esto al pronosticar cambios en la diplomacia de ambas naciones, así como en las políticas fronterizas y postura militar.

Mexico is a soberant country, do you know how many americans are living peacefully in Mexico? Do you know who are the kings of the drug Cartels in the world? You. USA. Dont lie and invent stories, we mexicans we will fight you till the end. Green go home.

Green go home!! — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) January 11, 2026

Estas palabras en torno al reiterado discurso del mandatario estadounidense enfurecieron a León Larregui.

El cantante recordó, en respuesta al periodista, que es en Estados Unidos donde se compran las drogas del narcotráfico.

León Larregui aseguró también que los mexicanos se defenderían hasta el final , siendo los estadounidenses quienes deberían salir de México y no entrar.

Sheinbaum se pronuncia ante amenaza de intervención de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum ya habló de las recientes declaraciones de Donald Trump y las acciones que podría estar planeando sobre suelo mexicano.

Durante su conferencia mañanera la presidenta reiteró que entre México y Estados Unidos hay una relación de colaboración.

En esta misma línea, defendió que no hay subordinación por parte de México y que la soberanía no es un tema con el que se pueda negociar.

“Con Estados Unidos hay que colaborar… somos vecinos, pero hay algo que no se negocia, es la soberanía, la independencia de la patria…con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos y la independencia no se negocia”. Claudia Sheinbaum