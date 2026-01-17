La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos activó una alerta aérea de 60 días, en la que pide extremar precauciones en vuelos sobre México y Centroamérica por actividades militares.

“Se recomienda a los operadores estadounidenses que tengan precaución al operar en las zonas sobre el agua sobre el océano pacífico” Administración Federal de Aviación de Estados Unidos

Estados Unidos activa alerta aérea para aerolíneas por actividad militar en México y Centroamérica

Al advertir sobre posibles actividades militares e interferencias en la comunicación, Estados Unidos emitió una alerta aérea en torno a los vuelos que se hagan sobre México y Centroamérica.

En la alerta dirigida a empresas de aviación de Estados Unidos, el organismo señala que la activación del mecanismo se debe a que hay reportes sobre actividades militares en las zonas que se señalan.

Alerta de vuelo de la FAA (@FAANews/X)

Sobre ello, la FAA refiere que en México, Centroamérica y puntos de Sudámerica, se han detectado actividades militares e interferencia al Sistema Global de Navegación por Satélite (gnss).

Por lo anterior, la autoridad incluso señaló que existen “riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes", incluyendo actividades de sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo.

En torno a la regiones donde se activó la alerta aérea por los riesgos detectados, el organismo indicó que corresponde a México, Centroamérica, Ecuador, Colombia y partes zonas del Océano Pacífico oriental.

Alerta aérea se activa en medio de tensiones en la región

La emisión de la alerta aérea por parte de a FAA debido a los riesgos por actividades militares en México y Centroamérica, ocurre en medio de las tensiones que se han registrado en la región.

En específico, se activó a un par de semanas de que el gobierno de Estados Unidos efectuó la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras un fuerte despliegue militar en el Mar Caribe.

Donald Trump (Reuters )

Luego de que en dicha operación se consiguió el objetivo de detener a Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump ha amagado con la posibilidad de efectuar más acciones militares en la zona.

Las amenazas más insistentes que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, han sido en contra de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusa de tener “fábricas de cocaína”.

Sin embargo, también ha hecho declaraciones en contra de México, toda vez que ha insistido en que los grupos criminales son quienes realmente están al frente del gobierno en el país.