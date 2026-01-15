Al considerar que es real la posibilidad de un ataque de Trump contra México, el exdiputado de Morena, David Castrejón, se ofreció al Ejército para hacer frente a la amenaza.

“Aquí a entregar un oficio en donde nos ponemos a la orden de las fuerzas militares para el caso de que el señor Trump decida atacar” David Castrejón

David Castrejón, exdiputado de Morena, se enlistó al Ejército por riesgo de ataque de Trump

Por medio de un video que compartió en sus redes sociales, el exdiputado de Morena en el congreso de Chihuahua, David Castrejón, informó que se puso a disposición del Ejército de México.

De acuerdo con lo señalado por el ex legislador estatal, acudió a la Quinta Zona Militar en Chihuahua para entregar un oficio en el que formalizó su ofrecimiento a las fuerzas armadas.

Al explicar los motivos de su decisión, David Castrejón señaló que determinó ponerse a disposición del Ejército en caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decida atacar a México.

En particular, el exdiputado de Morena señaló que su ofrecimiento para enlistarse, es para hacer frente a una amenaza de Estados Unidos por parte de Donald Trump se realiza “por tierra”.

De la misma forma, indicó que decidió enlistarse con el claro objetivo de defender al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues dijo que otros ya han hecho lo mismo e invitó a sumarse a la causa.