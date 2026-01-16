Omar García Harfuch confirmó la detención en Playa del Carmen de Otmane Khalladi, fugitivo de 32 años buscado por el FBI por fraude electrónico y blanqueo de capitales.

Otmane Khalladi ingresó a México con una identidad falsa y fue localizado gracias al intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Khalladi está vinculado a una red criminal que estafó a personas de la tercera edad en Estados Unidos por más de 21 millones de pesos y será deportado bajo protocolos de cooperación internacional.

Detienen en Playa del Carmen Otmane Khalladi buscado por el FBI

Otmane Khalladi -de 32 años de edad- cuenta con una orden de arresto en Estados Unidos por los delitos:

Fraude electrónico

Blanqueo de capitales

Por no comparecer ante una corte de Estados Unidos

Gracias al intercambio de información entre autoridades mexicanas y el FBI, se localizó a Otmane Khalladi en Playa del Carmen.

Detienen a Otmane Khalladi, fugitivo buscado por el FBI (X/@OHarfuch)

Otmane Khalladi ingresó a México con una identidad falsa para evadir a las autoridades.

Gracias a labores de inteligencia e investigación, así como la vigilancia en calles de Playa del Carmen, agentes identificaron a una persona que coincidía con la descripción del prófugo.

Tras corroboran su identidad, elementos de distintas instancias de justicia procedieron a la detención de Otmane Khalladi.

Durante la detención, se leyeron los derechos de Otmane Khalladi y fue presentado ante la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).

Omar García Harfuch, secretario de seguridad (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Otmane Khalladi es buscado por estafar con millones a personas de la tercera edad

El detenido continuará con el protocolo establecido para ser deportado a Estados Unidos, bajo el marco de los mecanismos de cooperación internacional.

Otmane Khalladi está relacionado con una red criminal transnacional que estafó por más de 21 millones de pesos a personas pensionadas de la tercera edad en Estados Unidos.

El hombre tiene un proceso pendiente en Vermont por una investigación que lo relaciona con una red de estafadores que operaban desde Canadá.

Otmane Khalladi realizó acciones fraudulentas entre 2021 y 2024, afectando a personas de la tercera edad de más de 40 entidades de Estados Unidos.

En octubre de 2022, autoridades concedieron libertad condicional a Otmane Khalladi y vivía en Miami, de donde posteriormente huyó.