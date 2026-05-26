El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, recordó a “los colegas mexicanos” que dieron su vida por la seguridad, durante la conmemoración del Día de los Caídos.

"Hoy también honramos a nuestros colegas mexicanos que han dado la vida por la seguridad de nuestras naciones". Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos

Este lunes 25 de mayo tuvo lugar la celebración del Día de los Caídos en Estados Unidos, dedicado a honrar a quienes murieron mientras estaban al servicio de Estados Unidos en las Fuerzas Armadas.

Y se acostumbra que a las 15:00 horas del último lunes de mayo se guarde un minuto de silencio en todo Estados Unidos, aunado a la visita a los cementerios y monumentos.

Ronald Johnson honra a mexicanos que murieron por la seguridad en el Día de los Caídos

Mediante sus redes sociales, Ronald Johnson compartió que en este Día de los Caídos también honró a los colegas mexicanos que han dado su vida por la seguridad de Estados Unidos y México.

Ronald Johnson honra a mexicanos en el Día de los Caídos (Captura de pantalla)

En su mensaje, Ronald Johnson recordó el sacrificio de los mexicanos, además de que reafirmó el compromiso compartido entre ambas naciones para hacer un futuro más seguro.

Ronald Johnson destacó en el Día de los Caídos a los “valientes estadounidenses” que dieron su vida en defensa de la libertad y democracia, que en sus palabras, definen a su país.

Y señaló que el sacrificio de los caídos recuerda que la libertad es preservada “por quienes están dispuestos a servir a algo más grande”, sin nunca estar garantizada.

La ceremonia del Día de los Caídos se llevó a cabo en la embajada de Estados Unidos en México y fue encabezada por Ronald Johnson.

El Día de los Caídos es considerado como un festivo oficial, en consecuencia, hay cierre de escuelas y las embajadas de Estados Unidos cierran, al igual que los consulados.