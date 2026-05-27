A un año de su llegada como embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson dio a conocer los resultados de la cooperación México-Estados Unidos.

Ronald Johnson pone especial énfasis en lo que se ha alcanzado en materia de seguridad en este año de alianza México-Estados Unidos.

Logros de la relación México-Estados Unidos
Logros de la relación México-Estados Unidos (Ronald Johnson)

Ronald Johnson señala que México y Estados Unidos tienen la frontera más segura

Ronald Johnson enfatizó en los logros de México-Estados Unidos en la frontera, siendo la más segura de la historia en sus palabras.

El embajador afirma que se han alcanzado los siguientes resultados:

  • Las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza en la frontera se encuentran en su nivel más bajo en 55 años
  • La migración ilegal ha alcanzado niveles históricamente bajos
  • Las aprehensiones diarias se mantienen 95% por debajo de los niveles registrados durante la administración Biden

Ronald Johnson destaca avances de México-Estados Unidos contra el fentanilo

Otro tema importante para Ronald Johnson en la relación México-Estados Unidos, es el consumo del fentanilo, el cual había alcanzado niveles históricos.

En este año de Ronald Johnson en la embajada se ha logrado lo siguiente:

  • Las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35%
  • Las incautaciones en la frontera por parte de las autoridades estadounidenses disminuyeron 50%, mientras que las incautaciones en México aumentaron significativamente
  • El flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos ha disminuido más de 95%
  • México ha incautado 65.5 toneladas métricas en el mar y desmantelado más de 2300 laboratorios clandestinos de drogas
Titular de la Embajada de Estados Unidos en México, Ronald Johnson
Titular de la Embajada de Estados Unidos en México, Ronald Johnson (@USAmbMex / Tomada de X)

México y Estados Unidos han tenido grandes logros en materia de seguridad: Ronald Johnson

La lucha contra el narcotráfico y los cárteles también fue mencionada por Ronald Johnson en su balance de logros de la relación México-Estados Unidos.

Entre otras cosas, Ronald Johnson puntualizó las capturas de personas de interés de alto perfil. Estos son los puntos que mencionó:

  • Operaciones exitosas contra algunos de los criminales más buscados, incluidos “El Mencho”, Samuel Ramírez Jr. y “El Jardinero”
  • México ha realizado 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de Estados Unidos bajo su Ley de Seguridad Nacional, incluyendo a cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI

Tráfico ilegal de armas entre los logros de Ronald Johnson en la relación México-Estados Unidos

Siguiendo con el tema de seguridad, Ronald Johnson habló de lo logrado con el tráfico de armas entre México-Estados Unidos.

Según Ronald Johnson, durante este periodo se han incautado más armas por parte de México-Estados. Además de señalar lo siguiente:

  • Las incautaciones de armas ilegales aumentaron 125%
  • La ATF ha incautado más de 36,000 armas ilegales, incluidas 4,359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles violentos y organizaciones criminales
  • Mission Firewall ha fortalecido las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas

Ronald Johnson menciona los acuerdos históricos de México-Estados Unidos

Finalmente, Ronald Johnson dio algunos detalles de los acuerdos que México-Estados Unidos han alcanzado en este año.

Ronald Johnson enfatiza que México-Estados Unidos han logrado grandes avances en el Tratado de Aguas, así como en lo siguiente:

  • En solo 16 meses, se logró progreso en el Tratado de Aguas de 1944, ayudando a atender rezagos históricos y garantizar el cumplimiento de los compromisos
  • Los esfuerzos conjuntos para combatir el gusano barrenador del ganado están protegiendo al sector pecuario y evitando afectaciones al comercio fronterizo