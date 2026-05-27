A un año de su llegada como embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson dio a conocer los resultados de la cooperación México-Estados Unidos.

Ronald Johnson pone especial énfasis en lo que se ha alcanzado en materia de seguridad en este año de alianza México-Estados Unidos.

Logros de la relación México-Estados Unidos (Ronald Johnson)

Ronald Johnson señala que México y Estados Unidos tienen la frontera más segura

Ronald Johnson enfatizó en los logros de México-Estados Unidos en la frontera, siendo la más segura de la historia en sus palabras.

El embajador afirma que se han alcanzado los siguientes resultados:

Las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza en la frontera se encuentran en su nivel más bajo en 55 años

La migración ilegal ha alcanzado niveles históricamente bajos

Las aprehensiones diarias se mantienen 95% por debajo de los niveles registrados durante la administración Biden

Ronald Johnson destaca avances de México-Estados Unidos contra el fentanilo

Otro tema importante para Ronald Johnson en la relación México-Estados Unidos, es el consumo del fentanilo, el cual había alcanzado niveles históricos.

En este año de Ronald Johnson en la embajada se ha logrado lo siguiente:

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35%

Las incautaciones en la frontera por parte de las autoridades estadounidenses disminuyeron 50%, mientras que las incautaciones en México aumentaron significativamente

El flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos ha disminuido más de 95%

México ha incautado 65.5 toneladas métricas en el mar y desmantelado más de 2300 laboratorios clandestinos de drogas

Titular de la Embajada de Estados Unidos en México, Ronald Johnson (@USAmbMex / Tomada de X)

México y Estados Unidos han tenido grandes logros en materia de seguridad: Ronald Johnson

La lucha contra el narcotráfico y los cárteles también fue mencionada por Ronald Johnson en su balance de logros de la relación México-Estados Unidos.

Entre otras cosas, Ronald Johnson puntualizó las capturas de personas de interés de alto perfil. Estos son los puntos que mencionó:

Operaciones exitosas contra algunos de los criminales más buscados, incluidos “El Mencho”, Samuel Ramírez Jr. y “El Jardinero”

México ha realizado 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de Estados Unidos bajo su Ley de Seguridad Nacional, incluyendo a cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI

Tráfico ilegal de armas entre los logros de Ronald Johnson en la relación México-Estados Unidos

Siguiendo con el tema de seguridad, Ronald Johnson habló de lo logrado con el tráfico de armas entre México-Estados Unidos.

Según Ronald Johnson, durante este periodo se han incautado más armas por parte de México-Estados. Además de señalar lo siguiente:

Las incautaciones de armas ilegales aumentaron 125%

La ATF ha incautado más de 36,000 armas ilegales, incluidas 4,359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles violentos y organizaciones criminales

Mission Firewall ha fortalecido las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas

Ronald Johnson menciona los acuerdos históricos de México-Estados Unidos

Finalmente, Ronald Johnson dio algunos detalles de los acuerdos que México-Estados Unidos han alcanzado en este año.

Ronald Johnson enfatiza que México-Estados Unidos han logrado grandes avances en el Tratado de Aguas, así como en lo siguiente: