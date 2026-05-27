A un año de su llegada como embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson dio a conocer los resultados de la cooperación México-Estados Unidos.
Ronald Johnson pone especial énfasis en lo que se ha alcanzado en materia de seguridad en este año de alianza México-Estados Unidos.
Ronald Johnson señala que México y Estados Unidos tienen la frontera más segura
Ronald Johnson enfatizó en los logros de México-Estados Unidos en la frontera, siendo la más segura de la historia en sus palabras.
El embajador afirma que se han alcanzado los siguientes resultados:
- Las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza en la frontera se encuentran en su nivel más bajo en 55 años
- La migración ilegal ha alcanzado niveles históricamente bajos
- Las aprehensiones diarias se mantienen 95% por debajo de los niveles registrados durante la administración Biden
Ronald Johnson destaca avances de México-Estados Unidos contra el fentanilo
Otro tema importante para Ronald Johnson en la relación México-Estados Unidos, es el consumo del fentanilo, el cual había alcanzado niveles históricos.
En este año de Ronald Johnson en la embajada se ha logrado lo siguiente:
- Las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35%
- Las incautaciones en la frontera por parte de las autoridades estadounidenses disminuyeron 50%, mientras que las incautaciones en México aumentaron significativamente
- El flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos ha disminuido más de 95%
- México ha incautado 65.5 toneladas métricas en el mar y desmantelado más de 2300 laboratorios clandestinos de drogas
México y Estados Unidos han tenido grandes logros en materia de seguridad: Ronald Johnson
La lucha contra el narcotráfico y los cárteles también fue mencionada por Ronald Johnson en su balance de logros de la relación México-Estados Unidos.
Entre otras cosas, Ronald Johnson puntualizó las capturas de personas de interés de alto perfil. Estos son los puntos que mencionó:
- Operaciones exitosas contra algunos de los criminales más buscados, incluidos “El Mencho”, Samuel Ramírez Jr. y “El Jardinero”
- México ha realizado 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de Estados Unidos bajo su Ley de Seguridad Nacional, incluyendo a cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI
Tráfico ilegal de armas entre los logros de Ronald Johnson en la relación México-Estados Unidos
Siguiendo con el tema de seguridad, Ronald Johnson habló de lo logrado con el tráfico de armas entre México-Estados Unidos.
Según Ronald Johnson, durante este periodo se han incautado más armas por parte de México-Estados. Además de señalar lo siguiente:
- Las incautaciones de armas ilegales aumentaron 125%
- La ATF ha incautado más de 36,000 armas ilegales, incluidas 4,359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles violentos y organizaciones criminales
- Mission Firewall ha fortalecido las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas
Ronald Johnson menciona los acuerdos históricos de México-Estados Unidos
Finalmente, Ronald Johnson dio algunos detalles de los acuerdos que México-Estados Unidos han alcanzado en este año.
Ronald Johnson enfatiza que México-Estados Unidos han logrado grandes avances en el Tratado de Aguas, así como en lo siguiente:
- En solo 16 meses, se logró progreso en el Tratado de Aguas de 1944, ayudando a atender rezagos históricos y garantizar el cumplimiento de los compromisos
- Los esfuerzos conjuntos para combatir el gusano barrenador del ganado están protegiendo al sector pecuario y evitando afectaciones al comercio fronterizo