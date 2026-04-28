La Secretaría de Marina desplegó un fuerte operativo de seguridad en el estado de Nayarit que derivó en la captura de Audias Flores, alías “El Jardinero”; Harfuch compartió video de su detención.

A través de redes sociales, Omar García Harfuch divulgó un breve video de la detención de “El Jardinero”, quien fue rodeado por agentes de seguridad y replegado al suelo antes de ser esposado.

Videos de la captura de “El Jardinero” del CJNG tras fuerte operativo en Nayarit (Captura de pantalla)

Revelan videos de la captura de “El Jardinero” del CJNG tras fuerte operativo en Nayarit

Videos publicados por Harfuch revelan que, en el operativo en Nayarit para la detención de “El Jardinero”, ligado al CJNG, participaron agentes vía terrestre y aérea, desde al menos dos helicópteros.

En los videos se observa que “El Jardinero”, quien portaba una playera blanca, se entregó al verse rodeado por los agentes de las Fuerzas Especiales de la Marina y, posteriormente, se arrodilló.

Los agentes se acercaron a “El Jardinero” y lo hicieron replegarse al suelo, en donde lo cachearon para detectar si llevaba algún objeto oculto. Tras la revisión, fue esposado y levantado para su extracción.

Omar García Harfuch también compartió imágenes satelitales de lo que sería el vehículo por el que fue identificado “El Jardinero”, que, incluso, aparece en el video del operativo en Nayarit.

Videos de la captura de “El Jardinero” del CJNG tras fuerte operativo en Nayarit (Omar H Harcía Harfuch)

Cabe mencionar que Audias Flores, “El Jardinero”, fue señalado como uno de los posibles sucesores de El Mencho en el CNJG, de ahí la importancia de esta detención por las autoridades mexicanas.