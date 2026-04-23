El escritor mexicano Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes 2025 de manos del rey Felipe VI, en una ceremonia realizada en el Palacio Real de Madrid.

Con este reconocimiento, Celorio se convierte en el séptimo autor mexicano en obtener la máxima distinción de las letras en español.

Durante su mensaje, Felipe VI definió a la literatura como una gran escuela de libertad y destacó que la lengua española “no excluye ni separa”, sino que conforma un espacio cultural “inmenso”.

¿Qué dijo el rey Felipe VI sobre Gonzalo Celorio?

Desde Madrid, el monarca recordó la trayectoria de Gonzalo Celorio, a quien describió como un escritor que ha dedicado su vida a la lengua española en múltiples facetas: narrador, docente, académico, ensayista y editor.

También subrayó que la lectura es imprescindible tanto en lo colectivo, para fortalecer a una sociedad democrática, como en lo individual, al permitir el ejercicio pleno de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Además, destacó la manera en que Celorio reconoce la aportación de los intelectuales españoles exiliados en México tras la Guerra Civil Española.

“Con gratitud de discípulo nos habla de esos maestros que, pese a la distancia y el desarraigo, siguieron sintiendo España como propia”, expresó.

El rey también resaltó la capacidad del autor para reflejar recuerdos personales y hechos históricos en una obra literaria que el jurado calificó como excepcional.

¿Quiénes son los mexicanos que han ganado el Premio Cervantes?

A lo largo de la historia, siete autores mexicanos han sido reconocidos con el Premio Cervantes:

Octavio Paz (1981)

Carlos Fuentes (1987)

Sergio Pitol (2005)

José Emilio Pacheco (2009)

Elena Poniatowska (2013)

Fernando del Paso (2015)

Gonzalo Celorio (2025)

El Premio Cervantes es considerado el reconocimiento más importante de la literatura en español y distingue cada año la trayectoria de autores cuya obra ha enriquecido el legado cultural hispano.