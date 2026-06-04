Sheinbaum recibe al vicepresidente de España en reunión clave para la economía bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo hoy miércoles 3 de junio de 2026, una reunión clave con Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del gobierno de España.

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Carlos Cuerpo se llevó a cabo con el propósito de estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

“Recibí al Vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, quien estuvo en México con una delegación de empresarios españoles”. Claudia Sheinbaum

De esto hablaron Sheinbaum y el vicepresidente de España en reunión clave

A través de redes sociales, la presidenta Sheinbaum confirmó que este día sostuvo una reunión clave con Carlos Cuerpo, quien arribó a nuestro país acompañado por una comitiva de empresarios españoles.

Durante el encuentro, ambos representantes abordaron el papel de México como el destino primordial para las inversiones españolas en la región.

Esto toda vez que Carlos Cuerpo destacara que España es el segundo país con más inversiones en México solo por detrás de Estados Unidos.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue la propuesta de duplicar el comercio bilateral hacia finales del año 2030.

Con la participación activa de 65 empresas, el objetivo del gobierno de Sheinbaum es potenciar la inversión acumulada, que actualmente se estima en 100 mil millones de euros.

En este marco, se destacó la relevancia del “Plan México” para atraer inversionistas hacia sectores estratégicos, contando con el respaldo del gobierno federal.

La intención es resolver las diversas problemáticas actuales, proporcionando a las empresas españolas y mexicanas un entorno de certidumbre técnica y jurídica para el mediano y largo plazo.