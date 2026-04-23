El escritor mexicano Gonzalo Celorio protagonizó uno de los momentos más emotivos en la entrega del Premio Cervantes 2025 al bromear con que no pensaba quitarse la medalla tras recibir la máxima distinción de las letras en español.

La ceremonia se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde el autor mexicano estuvo acompañado por su esposa Silvia Garza, sus hijos y nietos.

En el acto también participaron los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, quienes reconocieron la trayectoria de Celorio y destacaron al idioma español como un vínculo cultural entre continentes.

El emotivo discurso de Gonzalo Celorio tras recibir el Premio Cervantes 2025

Durante su mensaje de aceptación, Gonzalo Celorio subrayó que “la nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y la cultura españolas”.

El escritor, también exdirector de la Academia Mexicana de la Lengua, recordó que tras la Independencia, México buscó construir una literatura propia en una lengua que en algún momento sintió ajena, aunque destacó que sin ella no habría podido consolidar su identidad nacional.

Previo al evento, Gonzalo Celorio llegó al recinto con más de una hora de anticipación y fue recibido con honores por una compañía militar mixta encabezada por la Brigada de Paracaidistas, además de representantes de los tres ejércitos españoles.

Felipe VI destaca relación entre México y España de “más que hermanos”

En su discurso, Felipe VI aseguró que México y España “son más que países hermanos” y afirmó que la vida y trayectoria de Gonzalo Celorio reflejan el afecto compartido entre ambas naciones.

Además, el monarca señaló que el español “fluye desde América del Norte hasta la Patagonia, y del Mediterráneo al Pacífico”, al tiempo que abre oportunidades infinitas de conocimiento y creación para millones de hablantes.