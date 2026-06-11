Las manifestaciones de la CNTE, madres buscadoras y diversos colectivos sociales rumbo al Mundial 2026 llegaron hasta una conversación de alto nivel entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló la mandataria federal.

“En Brasil cuando hicieron el Mundial hubo manifestaciones; sin embargo, yo considero que es una situación distinta la de aquí, pero platicamos de ese tema" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia matutina de este jueves 11 de junio, fecha de la inauguración del Mundial 2026, Sheinbaum explicó que ambos mandatarios intercambiaron opiniones sobre las movilizaciones sociales que suelen acompañar eventos deportivos de gran magnitud.

La mandataria recordó que cuando Brasil organizó la Copa del Mundo de 2014 también enfrentó protestas sociales en distintas ciudades sede; no obstante, sostuvo que las circunstancias actuales en México son diferentes.

¿Qué manifestaciones hay en México durante la inauguración del Mundial 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, este 11 de junio se tienen previstas múltiples movilizaciones, concentraciones y protestas en distintos puntos de la capital del país.

Entre los grupos y organizaciones que contemplan actividades se encuentran:

CNTE.

Mexicanos contra el Narcoestado.

Colectivo “Lirios Buscadores Izcalli”.

Colectivo “La Comuna 4:20”.

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

Colectivo “Conciencia y Libertad”.

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano.

Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Sección 8 Ciudad de México.

Organización religiosa “Y que Viva Cristo Rey”.

Diversas organizaciones sociales por el Mundial 2026.

Colectiva “Glorieta de las y los Desaparecidos”.

Comités estudiantiles de la UNAM.

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Movimiento del Sombrero.

Colectivo “Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional”.

Movimiento de Regeneración Sindical.

Asociación de Jubilados de Confianza de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.

Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel México.

Estudiantes, trabajadores y profesores de la UAM Cuajimalpa.

Ternurines Guerrilleros.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina.

Colectivo “Cuajimalpa Resiste”.

La SSC prevé que estas y otras organizaciones realicen actividades en distintos puntos de la Ciudad de México en el contexto de la inauguración del Mundial 2026.

CNTE mantiene protestas rumbo al Mundial 2026 pese a mesas de diálogo

A pesar de las mesas de diálogo que sostiene con el Gobierno federal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió mantener sus movilizaciones en la capital del país.

Para este 11 de junio, el magisterio disidente contempla actividades en puntos como:

Estadio Ciudad de México.

Ángel de la Independencia.

Asimismo, se prevé que a las 20:00 horas la CNTE lleve a cabo una Asamblea Nacional Representativa dentro de su campamento, donde definirá las acciones que seguirá impulsando para exigir el cumplimiento de sus demandas laborales y magisteriales.