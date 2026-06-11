La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una advertencia dirigida a sus ciudadanos que visitan el país en el marco de la inauguración del Mundial 2026, debido a las protestas registradas en la Ciudad de México (CDMX).

A través de un comunicado, la representación diplomática estadounidense explicó el contexto de las manifestaciones, así como las medidas implementadas por el Gobierno de México para salvaguardar la seguridad de los turistas y mantener la movilidad durante la justa deportiva.

Es por ello que la Embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos mantenerse alejados de las protestas y evitar cualquier participación en ellas, además de emitir una serie de recomendaciones de seguridad para quienes se encuentren en territorio mexicano.

Embajada de Estados Unidos advierte que extranjeros pueden ser detenidos por participar en protestas políticas

En este contexto, la Embajada de Estados Unidos en México pidió a sus ciudadanos evitar participar en manifestaciones que las autoridades mexicanas puedan considerar de carácter político.

La representación diplomática recordó que la legislación mexicana prohíbe a los extranjeros involucrarse en actividades políticas dentro del país, por lo que participar en este tipo de eventos podría derivar en detenciones o incluso procesos de deportación.

Asimismo, indicó que algunas de las zonas afectadas por las movilizaciones durante las actividades relacionadas con el Mundial 2026 en la Ciudad de México incluyen:

Paseo de la Reforma.

Periférico Sur.

Circuito Interior.

Bloqueos temporales en los accesos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

La Embajada también señaló que, aunque la mayoría de las protestas suelen desarrollarse de manera pacífica, algunas han derivado en enfrentamientos con elementos de seguridad, lo que ha provocado un incremento en la presencia policial en distintos puntos de la capital.

Estas son las recomendaciones de la Embajada de Estados Unidos por las protestas en México

Además de la advertencia sobre las manifestaciones, la Embajada de Estados Unidos emitió una serie de recomendaciones para sus ciudadanos: