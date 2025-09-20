¿Quieres saber qué dijo David Letterman? Donald Trump lo llamó “perdedor” por defender a Jimmy Kimmel, de 57 años de edad.

El presentador y comediante David Letterman- de 78 años de edad- se sumó a las críticas por la cancelación de Jimmy Kimmel Live!

Esto fue lo que dijo David Letterman sobre la cancelación del programa de Jimmy Kimmel

Durante su participación en The Atlantic Festival 2025 el pasado 18 de septiembre, David Letterman habló sobre la cancelación del programa de Jimmy Kimmel de forma indefinida.

David Letterman se mostró bastante duro al señalar que la postura de ABC fue “miserable” y ridícula:

“Todos vemos hacia dónde se dirige esto, ¿verdad? Están manejando a los medios, y no es bueno. Es tonto, es ridículo. No puedes despedir a alguien porque tienes miedo, o quieres lamerle las botas a un criminal autoritario en la Oficina Oval. Así no funciona esto.” David Letterman

Cabe destacar que en su intervención, David Letterman expresó que las acciones de Donald Trump- de 79 años de edad- fueron calculadas.

David Letterman (@letterman / Instagram)

El conductor recordó cuando el programa de Stephen Colber- de 61 años de edad- dejó de emitirse y que desde entonces el presidente de Estados Unidos planeaba tomar represalias conta Jimmy Kimmel.

De igual manera, Letterman mencionó que a lo largo de su trayectoria en programas nocturnos criticó a la presidencia.

No obstante, aseveró que nunca fueron presionados, ni siquiera por la la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Incluso David Letterman afirmó que:

“La institución del presidente de Estados Unidos debería ser más grande que un tipo que hace un programa de entrevistas“. David Letterman

Asimismo, David Letterman reconoció que le mandó un mensaje a Jimmy Kimmel y aprovechó para bromear diciendo que el conductor estaba “sentado en la cama comiendo”.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel / Instagram)

Donald Trump llamó “perdedor” a David Letterman por defender a Jimmy Kimmel

Las palabas de David Letterman defendiendo a Jimmy Kimmel no pasaron desapercibidas para Donald Trump.

Mediante la red Social Truth, el presidente de Estados Unidos llamó perdedor a David Letterman:

Qué pasó con el sobrevalorado David Letterman, cuyos índices de audiencia tampoco fueron muy buenos Parece un desastre, pero al menos sabía cuándo retirarse. Un perdedor.

De cualquier manera, además de David Letterman otros actores y personalidades han mostrado su apoyo a Jimmy Kimmel.