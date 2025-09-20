Te decimos quién es David Letterman, el comediante y presentador ‘en la mira’ de Donald Trump, de 79 años de edad.

David Letterman decidió mostrar su apoyo a Jimmy Kimmel, de 57 años de edad, después de que su show fuera cancelado.

¿Quién es David Letterman?

David Michael Letterman, mejor conocido como David Letterman, es una presentador, comediante, escritor y productor estadounidense.

La carrera de David Letterman es reconocida por sus 33 años en el programa Late Night con David Letterman en NBC que inició en 1982 y finalizó en 2015.

Letterman es conocido por haber influenciado a diversos conductores en la televisión estadounidense.

David Letterman (@letterman / Instagram)

¿Cuántos años tiene David Letterman?

Actualmente, David Letterman tiene 78 años de edad. Nació el 12 de abril de 1947 en Indianápolis, en Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de David Letterman?

La esposa de David Letterman es Regina Lasko, de 64 años de edad. La pareja se casó en 2009.

Anteriormente, Letterman estuvo casado con Michelle Cook de 1966 a 1977.

También estuvo con Merril Markoe de 1978 a 1988.

David Letterman (@letterman / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es David Letterman?

Por su fecha de nacimiento, David Letterman es del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene David Letterman?

David Letterman tiene un hijo. Se trata de Harry Joseph Letterman, de 21 años de edad.

David Letterman (@letterman / Instagram)

¿Qué estudió David Letterman?

Se sabe que David Letterman estudió en lo que era el Departamento de Radio y Televisión en la Universidad Estatal de Ball.

David Letterman (@letterman / Instagram)

¿En qué ha trabajado David Letterman?

Después de graduarse, David Letterman comenzó como locutor y presentador de noticias en una estación de radio universitaria, WBST.

También, Letterman sería en 1969 presentador de un programa de entrevistas en WNTS (AM) y en la estación de Indianápolis WLWI.

En ese momento, David Letterman inició como meteorólogo, aunque su humor no era bien visto.

Para 1977, David Letterman colaboró como escritos en la serie de verano The StarlyVocal By Show en CBS.

El humor de Letterman hizo que se convirtiera invitado habitual de The Tonight Show, protagonizada por Johnny Carson en 1978.

David Letterman (@letterman / Instagram)

Hacia 1980, el presentador obtendría su programa The David Letterman Show en NBC.

Para 1982 arrancaría el show Late Night with David Letterman, que duró hasta el 2015.

Después de su 33 años de carrera en su programa, Letterman se convirtió en anfitrión de la serie de entrevistas de Netflix, My Next Guest no necesita presentación con David Letterman.

Por su popularidad, David Letterman tuvo algunos cameos en estas películas y series famosas:

La niñera (1995)

Seinfeld (1996)

Eddie (1996)

Beavis y Butt-Head hacen América (1996)

(1996) Partes privadas (1997)

Cosby (1998)

Hombre en la luna (2005)

Los Simpson (2012)

Manchar (2016)

David Letterman (@letterman / Instagram)

David Letterman defiende a Jimmy Kimmel; Donald Trump lo llama “perdedor”

En The Atlantic Festival 2025 del pasado 18 de septiembre, David Letterman reaccionó a la cancelación del programa de Jimmy Kimmel de forma indefinida.

Letterman calificó la decisión de ABC como “miserable” y ridícula:

“Todos vemos hacia dónde se dirige esto, ¿verdad? Están manejando a los medios, y no es bueno. Es tonto, es ridículo. No puedes despedir a alguien porque tienes miedo, o quieres lamerle las botas a un criminal autoritario en la Oficina Oval. Así no funciona esto.” David Letterman

Para David Letterman las acciones de Donald Trump fueron una represalia contra Jimmy Kimmel.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel / Instagram)

Ante ello, Letterman recordó la cuando el programa de Stephen Colber- de 61 años de edad- salió del aire.

También Letterman mencionó que a lo largo de su trayectoria en programas nocturnos criticó a la presidencia.

No obstante, aseveró que nunca fueron presionados, ni siquiera por la la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) como pasó con Jimmy Kimmel Live!

David Letterman reconoció que le mandó un mensaje a Jimmy Kimmel y aprovechó para bromear diciendo que el conductor estaba “sentado en la cama comiendo”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump atacó a David Letterman en la red Social Truth, llamándolo “perdedor”:

Qué pasó con el sobrevalorado David Letterman, cuyos índices de audiencia tampoco fueron muy buenos Parece un desastre, pero al menos sabía cuándo retirarse. Un perdedor. Donald Trump