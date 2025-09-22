En medios internacionales comienza a circular información que señala una posible reconciliación entre Disney y Jimmy Kimmel.

Esto después de que la cadena ABC suspendiera indefinidamente el programa Jimmy Kimmel Live! por los comentarios del presentador en torno al asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

¿Jimmy Kimmel regresa? Disney busca traerlo de regreso bajo algunas condiciones

El 17 de septiembre de 2025 se confirmó la suspensión del programa de Jimmy Kimmel.

Otras cadenas de televisión como Nexstar y Sinclair se unieron a la decisión de la ABC y anunciaron que tampoco emitiría Jimmy Kimmel Live!

La situación dividió opiniones en Estados Unidos, desde usuarios en redes sociales, personalidades del medio artístico, hasta políticos y el presidente Donald Trump.

Siendo este último quien celebró la salida del presentador de la televisión en su red social de TruthSocial.

Ahora nueva información sugiere que la suspensión indefinida de Jimmy Kimmel estaría por terminar en próximas semanas.

Ya que, al parecer, Disney entraría en conversaciones con el presentador para que pueda regresar al aire.

Sin embargo, una de las condiciones sería que “baje el tono de su retórica política”.

Del mismo modo, también se buscaría la posibilidad de que Nexstar y Sinclair vuelvan a transmitir el programa de Jimmy Kimmel si es que regresa a la televisión.

Hasta el momento no hay una confirmación oficial de que el presentador y Disney vayan a entrar en conversaciones.

Por lo pronto la opinión sigue dividida entre quienes aplauden la suspensión de Jimmy Kimmel y quienes la califican de exagerada, atentando contra la libertad de expresión.

Disney and Jimmy Kimmel will meet again early next week.



• Disney want Kimmel back on the air but have asked him to tone down his political rhetoric.



• They have also talked to Nexstar and Sinclair about carrying the show if it comes back.



(Source: https://t.co/LBWcBuVlzw) pic.twitter.com/eIPaq6ljv2 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 21, 2025

¿Qué dijo Jimmy Kimmel de Charlie Kirk? El comentario que lo llevó a la suspensión en televisión

En su programa del 16 de septiembre de 2025 Jimmy Kimmel habló del asesinato de Charlie Kirk, perpetrado el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah por un tirador.

De acuerdo con el presentador, los seguidores de Donald Trump buscaban ”ganar puntos políticos" tras lo ocurrido con el activista.

“El fin de semana vimos un comportamiento bastante bajo. La gente de MAGA está desesperada por caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos”, puntualizó Jimmy Kimmel.