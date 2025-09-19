Tras la suspensión del programa de Jimmy Kimmel por parte de ABC, canal que es parte de Disney; Tatiana Maslany, actriz de She-Hulk, llamó al boicot en contra del estudio donde trabajó hace unos años.

Tatiana Maslany, actriz de She-Hulk, uso sus redes sociales para apoyar a Jimmy Kimmel, al mismo tiempo que criticó a Disney por la decisión.

Tatiana Maslany pide que canceles tus suscripciones de Disney

A través de una historia de Instagram, Tatiana Maslany, actriz de She-Hulk, pidió a sus seguidores que cancelaran todas sus suscripciones a los servicios de streaming de Disney.

Tatiana Maslany llama al boicot contra Disney (@tatianamaslany)

Esto incluye Disney+, ESPN y Hulu, dependiendo de dónde estuvieran disponibles dichos servicios; aunque no lo dijo abiertamente, esto vendría en respuesta a la suspensión indefinida de Jimmy Kimmel y su show.

Recordemos que el 18 de septiembre, el canal ABC, que forma parte de Disney, anunció que suspendía de manera indefinida el show de Jimmy Kimmel y a su conductor, tras un comentario sobre la muerte de Charlie Kirk.

Esto ha sido visto como un acto de censura e intransigencia por parte de Disney, lo cual ha molestado incluso a sus propios actores y actrices, como es el caso de Tatiana Maslany, quien protagonizó She-Hulk hace unos años.

Tatiana Maslany en la Premiere de She-Hulk (Richard Shotwell/Invision/AP / Richard Shotwell/Invision/AP)

Tatiana Maslany llamó al boicot de Disney con una imagen de She-Hulk

El llamado de Tatiana Maslany al boicot de Disney cobra más fuerza debido a que lo hizo con una imagen de She-Hulk.

Si bien no uso al personaje como tal debido a cosas de derechos con Disney y Marvel, Tatiana Maslany publicó su mensaje usando una imagen de la grabación de She-Hulk, donde estaba haciendo la captura de movimiento.

Se puede ver una parte del traje de captura de movimiento, así como una cabeza verde, que representa la guía para la cabeza de She-Hulk en la serie.

Hay que mencionar que la actriz parece que ya no está relacionada con Disney o Marvel, hace tiempo se confirmó que la segunda temporada de She-Hulk fue cancelada por problemas de presupuesto, audiencia y crítica.

Asimismo todas las referencias a She-Hulk fueron borradas de los promocionales y cambiadas por Deadpool; sin olvidar que filtraciones indicaban que Tatiana Maslany no iba a volver en Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars.