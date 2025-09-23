Sinclair Broadcast Group, quien posee los derechos de transmisión de ABC en 30 afiliados, informó que no emitirá el programa de Jimmy Kimmel en Estados Unidos.

Esto luego de que Disney anunciara el regreso del programa Jimmy Kimmel Live a partir del martes 23 de septiembre de 2025, a tan solo unos días de que ABC anunciara una suspensión indefinida.

Al respecto, Sinclair informó que mantiene conversaciones con la cadena ABC para evaluar un posible regreso del programa de Jimmy Kimmel, en tanto reiteró que mantendrá la suspensión.

Jimmy Kimmel (Captura)

Sinclair mantiene suspensión y no emitirá el programa de Jimmy Kimmel en Estados Unidos

Este lunes, Sinclair Broadcast Group emitió un comunicado en el que informó que continuará con su decisión de no emitir el programa de Jimmy Kimmel en Estados Unidos.

Luego de que Disney anunciara el regreso de Jimmy Kimmel Live, Sinclair aseguró que en su lugar transmitirá noticias en los 30 afiliados donde posee los derechos de ABC, en tanto mantiene las negociaciones de un eventual regreso.

Por su parte, el vicepresidente de Sinclair, Jason Smith, calificó de inapropiados los comentarios de Jimmy Kimmel tras la muerte del activista político Charlie Kirk, asegurando que fueron “insensibles” en un momento crítico para Estados Unidos.

Al respecto, Sinclair Broadcast Group solicitó una serie de condiciones a Jimmy Kimmel para considerar el regreso de su programa:

Disculpa pública con la familia de Charlie Kirk

Donación significativa a la familia de Charlie Kirk y a su organización Turning Point USA

Sinclair aseveró que no aceptará el regreso del programa Jimmy Kimmel Live, hasta considerar de el conductor de 57 años realizó las medidas apropiadas, que correspondan a los estándares de dicha compañía.