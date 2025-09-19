El presidente Donald Trump amenazó con quitar licencias de emisión a televisoras y canales que lo critiquen.

Esto luego de haber suspendido el programa de Jimmy Kimmel en ABC; estos son los detalles.

“Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97% en mi contra. Un 97% negativo. Y, sin embargo, gané fácilmente en los siete estados clave. Si están un 97% en mi contra, solo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

A bordo del avión presidencial en su camino de vuelta del Reino Unido, Donald Trump adelantó a los medios que le quitará los permisos a las televisoras de Estados Unidos que lo critiquen.

Donald Trump alardeó que pese al gran porcentaje de televisoras que dicen estar en su contra, aún así logró ganar las elecciones presidenciales fácilmente en los siete estados claves de Estados Unidos.

Estados Unidos (AARON SCHWARTZ / POOL / EFE)

Donald Trump amenaza con quitar licencias a canales y televisoras que estén en su contra

El presidente Donald Trump ha amenazado con quitarle los permiso de emisión a las televisoras que lo critiquen.

Pues, según él, esta licencia no les autoriza transmitir publicidad en su contra.

Donald Trump mencionó que 97% de televisoras están en su contra, que solo le dan mala publicidad y por esto amenazó con que podrían quitarles el permiso de emisión a estos canales.