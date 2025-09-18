Se reveló que el futuro de Jimmy Kimmel en ABC depende de negociaciones con Disney.

Después de que su programa fuera cancelado de forma indefinida por los comentarios hacia Charlie Kirk, la carrera de Jimmy Kimmel en la televisión es una incógnita.

Confirman que el futuro de Jimmy Kimmel en ABC depende de negociaciones con Disney

Bloomberg dio a conocer que el futuro de Jimmy Kimmel- de 57 años de edad- en ABC depende de las negociaciones entre Disney y el conductor de televisión.

Este jueves 18 de septiembre, se reunirán ejecutivos de Walt Disney Co. con Jimmy Kimmel para discutir si Jimmy Kimmel Live! puede volver al aire.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel / Instagram)

Cabe recordar que ABC, empresa propiedad de Disney, decidió quitar el show de Jimmy Kimmel tras los comentarios del conductor sobre Charlie Kirk.

Kimmel acusó a los republicanos de querer sacar ventajas políticas del asesinato de Kirk en una universidad de Utah el pasado 10 de septiembre.

Ante tales señalamientos, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC),Brendan Carr,de 46 años de edad, expresó su molestia.

A dichas crítica también se sumó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump-de 78 años de edad- quien celebró cuando anunció la suspensión del programa de Jimmy Kimmel.

Por su parte, Sinclair Broadcast Group, grupo afiliado a ABC en Estados Unidos, eprobó los comentarios de Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk.

Incluso la compañía exhortó a Kimmel para que presentara una “disculpa directa a la familia de Charlie Kirk”

Además de “realizar una donación personal significativa a la familia de Kirk y la organización Turning Point USA".

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel / Instagram)

Jimmy Kimmel recibe apoyo de Hollywood luego de que su programa fuera cancelado

Después de que el programa de Jimmy Kimmel fuera cancelado de forma indefinida, Hollywood mostró su apoyo al conductor.

Esto son los actores y personalidades que rechazaron la censura a Jimmy Kimmel:

Rossie O´Donnell, de 63 años de edad

Wanda Sykes, de 61 años de edad

Chris Hayes, de 46 años de edad

Además de que el sindicato SAG-AFTRA decidió lanzar un comunicado dando su postura en la que aseguraron que:

La decisión de suspender la transmisión de Jimmy Kimmel Live! es el tipo de supresión y represalia que pone en peligro las libertades de todos. SAG-AFTRA

Mientras que el sindicato de guionistas en Estados Unidos convocó a una marcha este 18 de septiembre para mostrar el repudio hacia la cancelación de Jimmy Kimme Live!

Cabe mencionar que hasta el momento, Jimmy Kimmel no se ha pronunciado al respecto sobre la polémica que vive actualmente.