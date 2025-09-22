Disney anuncia el regreso de Jimmy Kimmel Live este martes 23 de septiembre, a menos de una semana de la suspensión indefinida de la cadena ABC.

Tras darse a conocer que Disney entabló conversaciones con Jimmy Kimmel -de 57 años de edad-, se dio a conocer que su regreso a la televisión será muy pronto.

Disney anunció el regreso de Jimmy Kimmel Live! este martes 23 de septiembre

A través de un comunicado emitido este 22 de septiembre se dio a conocer que el regreso de Jimmy Kimmel Live será muy pronto.

Fecha de regreso de Jimmy Kimmel Live: martes 23 de septiembre

De acuerdo con lo que se dio a conocer, fue el miércoles 17 de julio cuando se decidió suspender el programa de Jimmy Kimmel, luego de los comentarios que hizo sobre el asesinato de Charlie Kirk.

Esta decisión habría sido tomada para evitar agravar una situación muy delicada que se vive en Estados Unidos.

“El miércoles pasado, decidimos suspender la producción del programa para evitar agravar la situación en un momento tan delicado para nuestro país” Comunicado Disney

Sin embargo, la cadena consideró que los comentarios de Jimmy Kimmel habría sido inoportunos e insensibles.

“Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles” Comunicado Disney

Tras conversar con el presentador en los últimos días, Disney tomó la decisión de regresar Jimmy Kimmel Live este martes 23 de septiembre.

“Hemos pasado los últimos días conversando a fondo con Jimmy, y tras ello, decidimos reanudar el programa el martes” Comunicado Disney

¿Qué ha dicho Jimmy Kimmel sobre su regreso a Disney?

Hasta el momento Jimmy Kimmel no se ha pronunciado públicamente desde la suspensión de su programa.

Se espera que sea este martes 23 de septiembre cuando Jimmy Kimmel hable de la suspensión de su programa y su regreso a Disney.

Cabe recordar que además de su programa, Jimmy Kimmel sigue vinculado con Disney con otros proyectos como Who Wants to Be a Millionaire?

El regreso de Jimmy Kimmel Live marcaría que las cosas con el presentador llegaron a buen término luego de una semana de suspensión.

Cabe recordar que algunas figuras del entretenimiento salieron en defensa de Jimmy Kimmel.

También se reportaron cancelaciones de suscripciones a Disney+ y a otras plataformas vinculadas a la compañía como muestra de rechazo a la suspensión.