Charlie Sheen comparó el asesinato de Charlie Kirk con el de JFK llamándolo “de esta generación”, durante una entrevista con Piers Morgan.

Tras el asesinato de Charlie Kirk, se han revelado diferentes polémicas en Hollywood como el que ocurrió con Jimmy Kimmel; ahora es Charlie Sheen de 60 años quien ha opinado al respecto.

¿Qué dijo Charlie Sheen sobre la muerte de Charlie Kirk y porqué la comparó con la de JFK?

Durante una entrevista con Piers Morgan, Carlos Irwin Estévez mejor conocido como Charlie Sheen, dio su opinión sobre la muerte de Charlie Kirk.

Y es que lo que más hizo ruido fue que Charlie Sheen comparó la muerte de Charlie Kirk con la de John F. Kennedy ocurrida en 1963.

🚨🇺🇸 | El actor Charlie Sheen dijo que el asesinato de Charlie Kirk fue el “momento JFK” de esta generación: “Es demasiado irreal para procesarlo… No podemos seguir teniendo días así. Él no humillaba ni ridiculizaba a la gente. Llegaba preparado y pedía tener un debate”. pic.twitter.com/dyjEoNUi6T — La Derecha Diario Estados Unidos (@DerechaDiarioUS) September 18, 2025

“Es demasiado irreal para procesarlo, no podemos seguir teniendo días así. El no humillaba ni ridiculizaba a la gente. Llegaba preparado y pedía tener un debate” Charlie Sheen

Sin embargo, estas declaraciones de Charlie Sheen asegurar que fue el “momento JFK de esta generación”, provocó críticas en su contra.

Pues muchos usuarios revelaron que el discurso que proclamada Charlie Kirk era de extrema derecha, siendo uno de odio.

Otros también aseguraron que al ser Charlie Sheen tenía un punto, pues más que los ideales de Charlie Kirk, era de sentido común no alegrarse por la muerte de un ser humano.

Sin embargo, esto ha puesto en polémica a Charlie Sheen, pues ya hay quien asegura que apoyaba el discurso de Charlie Kirk, pues se sabe que Kirk era uno de los que más apoyaba a Trump y sus políticas.