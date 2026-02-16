La captura de Nicolás Maduro, la cual involucró el mayor despliegue de tropas y equipos militares de Estados Unidos, costó casi 3 mil millones de dólares.

Según estimaciones de Bloomberg, el alto costo que traducido a pesos mexicanos es de poco más de 51 mil 465 millones, se debe a:

Combustible del portaaviones Gerald Ford, buques, drones y helicópteros.

Horas de vuelo de combate.

Armas disparadas y horas extra.

Despliegue de más de 10 mil soldados en la región.

Detención de Nicolás Maduro elevó costos de defensa de Estados Unidos

La madrugada del 3 de febrero, militares estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, de 63 y 69 años de edad respectivamente.

La operación contó con apoyo aéreo. 60 soldados de las fuerzas especiales descendieron de un helicóptero en Caracas, se enfrentaron a guardias de seguridad de Maduro, agarraron a su presa y se marcharon, también por aire.

Posteriormente se trasladaron por aire a un buque de guerra estadounidense a 100 millas de la costa.

Trasladan a Nicolás Maduro y esposa a tribunal federal de Nueva York (Especial)

La operación estadounidense bautizada como “Lanza del sur” se planeó durante meses.

El despliegue de los barcos y los aviones comenzó a finales del mes de agosto. Se estima la participación de 10 mil soldados, que se distribuyeron en buques de guerra, anfibios y el portaaviones Gerald Ford.

Esto elevó el gasto operativo a más de 20 millones de dólares diarios (más de 343 millones de pesos) debido a que involucró el constante despliegue de buques y tropas en las costas estadounidenses, principalmente en el Atlántico, hasta el sur del Mar Caribe, cerca de las Antillas menores.

Ante esto, la Casa Blanca asegura que esto no representa un costo adicional para los contribuyentes debido a que las fuerzas implicadas ya estaban desplegadas.

Sin embargo, Bloomberg , basándose en información del Pentágono sobre costes operativos, datos de seguimiento de buques y fotos de sátelite, expone cifras que contradicen lo dicho.

Tan solo el Ford, el portaviones más caro de mundo, capaz de trasladar a 4 mil personas y decenas de aviones de combate, por dia cuesta 11,4millones (más de 195 millones de pesos).

Portaaviones USS Gerald R. Ford (Cortesía)

Mientras que usar anfibios como el USS Fort Lauderdale, el USS San Antonio y la 22 Unidad Expedicionaria de Marines, costó mas de 8 millones al día (137 millones de pesos.)

Cabe señalar que los costos del equipo militar no cubre la inteligencia ni los objetivos, así como tampoco el apoyo cibernético y los ensayos, lo que lo vuelve variable.