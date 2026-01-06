Nicolás Maduro y Cilia Flores se presentaron a su audiencia inicial este lunes 5 de enero en el tribunal federal de Nueva York, donde se dio a conocer las líneas de defensa de sus abogados.

De acuerdo con la información, el abogado Barry Pollack, quien defendió a Julian Assange, será el defensor de Nicolás Maduro y uno de sus argumentos será la inmunidad presidencial.

Abogado de Nicolás Maduro apelará a la inmunidad presidencial en juicio (Especial)

Abogado de Nicolás Maduro argumentará inmunidad presidencial para su defensa

El abogado Barry Pollack comentó en la audiencia inicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores que presentará un gran volumen de documentos para iniciar con las líneas de defensa de su cliente.

Los reportes indican que Barry Pollack apelaría inmunidad presidencial para Nicolás Maduro, ya que el derecho internacional protege a los presidentes, de manera personal y funcional.

Dado que Estados Unidos no reconoce el mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, la inmunidad personal no aplicaría en este caso, pero sí la funcional, por lo que no se le juzgaría por los actos dentro del ejercicio de sus funciones oficiales.

Además de la inmunidad presidencial, se expuso que el abogado podría argumentar que la detención de Nicolás Maduro fue ilegal ya que se realizó sin la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

La próxima audiencia será el 17 de marzo y aún no se conocen los argumentos que seguirá el abogado de Cilia Flores, Mark Donnelly, pues ella no gozaría de inmunidad como Nicolás Maduro.