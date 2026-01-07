Existe un testigo clave en el juicio que Estados Unidos prepara contra Nicolás Maduro que podría cambiar el plan del expresidente de Venezuela al declararse inocente.

Aunque Nicolás Maduro argumente que Donald Trump lo secuestró, la declaración del testigo podría hundir la forma en que este planea defenderse del delito de narcoterrorismo del que es acusado.

Declaración de Hugo Carvajal “El Pollo” podría dejar a Nicolás Maduro como culpable

El juicio que Estados Unidos prepara contra Nicolás Maduro tendría a Hugo Carvajal alias “El Pollo”, ex político de Venezuela, como el testigo clave que dejaría al expresidente como culpable de narcoterrorismo.

En junio de 2025, Hugo Carvajal se declaró culpable ante la corte de Estados Unidos por delitos relacionados con narcoterrorismo donde se le acusó de haber traficado cocaína al país desde Venezuela.

Sin embargo, al haber sido aliado de Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez, “El Pollo” tendría las suficientes herramientas para dejar al expresidente como culpable.

Aunque Hugo Carvajal aún no tiene sentencia en Estados Unidos, se cree que además de haberse declarado culpable podría dar argumentos contra Nicolás Maduro en busca de que le bajen la condena.

Hugo Armando Carvajal podrá ser extraditado a Estados Unidos (especial)

Según su abogado, “El Pollo” tiene información privilegiada que podría servir a Estados Unidos. Asimismo, expertos argumentan que podría ser hasta testigo principal por parte de la Fiscalía por la alianza que tuvo con Nicolás Maduro cuando lo apoyó.

Carvajal tiene fecha para su próximo dictado en el mes de febrero 2026, por lo que se cree podría ser ahí el inicio de sus declaraciones contra Maduro.

Nicolás Maduro y Hugo Carvajal comparten prisión en Estados Unidos

Hugo Carvajal podría ser testigo clave por la Fiscalía de Estados Unidos para los delitos de narcoterrorismo de los que se acusa a Nicolás Maduro, además de que comparten prisión.

Actualmente, Hugo Carvajal y Nicolás Maduro se encuentran en la misma cárcel en Estados Unidos, siendo Metropolitan Detention Facility en Brooklyn.