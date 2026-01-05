Los dibujos de la audiencia inicial de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores que se realizó este lunes 5 de enero en el tribunal federal de Nueva York han salido a la luz; te damos los detalles.

Hoy se realizó la audiencia inicial en contra de Nicolás Maduro, quien es acusado por Estados Unidos de dirigir el Cártel de los Soles por décadas, además de tener vínculos con otros cárteles del narcotráfico.

Recientemente se difundieron los dibujos de la audiencia judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes se declararon no culpables de los delitos que les acusa el gobierno de Estados Unidos.

Los dibujos de AP, Reuters y CNN muestran a Nicolás Maduro de pie junto a su esposa Cilia Flores, ambos con audífonos para escuchar las traducciones del juez así como a Barry Pollack y sus abogados. La mujer fue retratada con vendajes en el rostro.

De acuerdo con la información, el juez Alvin Herenstein preguntó su nombre a Nicolás Maduro y en seguida se levantó para acusar que él era el presidente de Venezuela y que había sido secuestrado por Estados Unidos.

“Soy Nicolás Maduro Moro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado en una intervención militar de EU. Soy prisionero de guerra y me apego a los Acuerdos de Ginebra”. Discurso de Nicolás Maduro según diversas fuentes

Nicolás Maduro enfrenta delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo como:

Conspiración para importar cocaína

Conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos

Conspiración para usar esas armas

Por su parte, Cilia Flores es señalada por la justicia de Estados Unidos por su presunta implicación en la coordinación de reuniones para cometer delitos, así como en la de la red de narcotráfico.