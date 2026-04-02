Los precios del petróleo se dispararon tras la advertencia de Donald Trump sobre lanzar importantes ataques sobre Irán en las próximas semanas.

Fue la noche de este miércoles 1 de abril cuando Donald Trump pronunció un discurso sobre la guerra con Irán, lo que provocó una reacción de alarma en los mercados energéticos a nivel mundial.

Precios del petróleo se disparan por advertencia de Trump sobre Irán (Alex Brandon / AP Photo / AP)

Precios del petróleo superan los 100 dólares tras amenazas de Trump sobre Irán

Los mercados reportaron que el petróleo superó los 100 dólares por barril luego de que Donald Trump amenazara con represalias de “extrema dureza” contra Irán por la falta de acuerdo para un alto al fuego.

Analistas señalaron que el discurso de Trump generó incertidumbre para los inversores, quienes mantenían esperanzas de una resolución diplomática del conflicto en Medio Oriente.

El barril de crudo Brent superó la barrera de los 106 dólares, mientras que el West Texas Intermediate escaló por encima de los 104 dólares.

Precios del petróleo se disparan por advertencia de Trump sobre Irán (J. BROWN / AFP / AFP)

Puntualmente, las nuevas amenazas de Trump provocaron una retirada masiva de capitales en las principales bolsas, revirtiendo las ganancias acumuladas durante las jornadas previas.

El índice Kospi de Corea del Sur lideró las pérdidas con un retroceso superior al 4%, en tanto Wall Street y otras las bolsas asiáticas registraron caídas notables.

Además, la crisis de combustibles continuará debido a que el estrecho de Ormuz permanece cerrado por Irán, por lo que ya se habla de una crisis internacional de petróleo.