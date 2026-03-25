El precio de gasolina en Estados Unidos se disparó a 7 dólares, su nivel máximo desde 2022.

La gasolina en Estados Unidos está marcando cifras históricas por el conflicto con Irán, lo que ha desatado preocupación entre los consumidores.

Precio de gasolina en Estados Unidos se dispara a 7 dólares

En California, el precio de la gasolina está en 7.018 dólares (124.56 pesos) por galón, según cifras de la American Automobile Association (AAA).

Con dichos costos, se superó el récord conseguido en junio 2022 cuando se cotizó en 7.012 dólares (124.42 pesos).

Bandera de Estados Unidos (Unsplash)

A lo largo de todo Estados Unidos, el precio del diésel está en 5.30 dólares el galón, algo así como 94.07 pesos mexicanos.

En ese contexto, el diésel también está en una marca histórica, ya que esa tarifa no se daba desde el 2022.

Lo que significa que el precio del petróleo ha aumentado un 46% durante marzo de 2026.

Por esta razón la gasolina en Estados Unidos llegó a 7 dólares

Especialistas indican que el aumento de precios de la gasolina en Estados Unidos sería consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente y el bloqueo que vive el estrecho de Ormuz.

La escasez de petróleo a nivel mundial se ha dado tras los ataques a infraestructuras energéticas durante la guerra.

En 2022, la subida de los precios en gasolina tuvo que ver con el conflicto de Rusia contra Ucrania.

Ante tal escenario, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, detalló que la administración de Donald Trump llevará a cabo varias acciones de emergencia.

Por ejemplo, se buscará desbloquear petróleo iraní, esto sin usar las reservas de Estados Unidos.