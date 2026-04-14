Un buque petrolero chino sancionado por Estados Unidos cruzó el estrecho de Ormuz, pese a las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump, de acuerdo con reportes de Reuters.

Según datos de navegación de MarineTraffic citados por Reuters, la embarcación fue detectada este martes 14 de abril de 2026 ingresando al Golfo a través de esta estratégica vía marítima.

El movimiento representa un desafío directo a las órdenes del Gobierno de Estados Unidos, que busca impedir el tránsito de buques vinculados a Irán en medio de un conflicto que continúa sin señales de tregua.

¿Quién es el propietario del buque petrolero chino sancionado por Estados Unidos?

De acuerdo con Reuters, el buque pertenece a la empresa Rich Starry, operada por la compañía china Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, ambas bajo sanciones de Estados Unidos.

Cabe recordar que Donald Trump advirtió recientemente que su gobierno podría “eliminar de inmediato” cualquier embarcación que viole el bloqueo implementado por fuerzas estadounidenses en el estrecho de Ormuz.

Al menos tres buques cruzan el estrecho de Ormuz pese a tensiones

Además, medios internacionales reportaron que al menos tres buques petroleros transitaron por el estrecho de Ormuz este martes, en medio del aumento de tensiones en la región.

Uno de ellos es el buque cisterna de alcance medio Peace Gulf, con bandera panameña, que actualmente se dirige al puerto de Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos, tras zarpar del fondeadero Sohar Anch, en Omán.

Previamente, otros dos buques cruzaron el estrecho tras recibir autorización de Estados Unidos, ya que no tenían como destino puertos iraníes.

Entre ellos se encuentra el buque cisterna Murlikishan —antes conocido como MKA—, que navega bajo bandera de Madagascar rumbo a Irak, donde tiene previsto cargar fueloil en los próximos días.

Asimismo, el petrolero Rich Starry, de 188 metros de eslora y con bandera de Malawi, logró cruzar la vía marítima con destino a China, luego de haber suspendido su tránsito un día antes tras salir del puerto de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos.