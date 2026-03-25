Si el precio del petróleo alcanza 150 dólares por barril debido a la guerra Estados Unidos-Irán, habrá una recesión global, advirtió el director de la financiera BlackRock, Larry Fink.

“Si se produce un cese a la guerra y aún así Irán sigue siendo una amenaza, una amenaza para el comercio, una amenaza para el estrecho de Ormuz… yo diría que podríamos tener años con precios del petróleo superiores a los 100 dólares, cercanos a los 150 dólares, lo que tiene profundas implicaciones para la economía… tendremos una recesión global” Larry fink. BlackRock

El costo de los precios del petróleo arriba de los 100 dólares implica grandes consecuencias para la economía y ello se mantendría si Irán sigue siendo una amenaza y sigue bloqueado el estrecho de Ormuz, aseguró Larry Fink.

Así lo dijo al participaren el podcast Big Boss Interview de la BBC, publicado este 25 de marzo.

¿Cuánto cuesta el barril de petróleo hoy 25 de marzo por la guerra con Irán?

El precio del West Texas Intermediate (WTI) está en alrededor de 91 dólares hoy 25 de marzo.

El precio de referencia del Brent en alrededor de 99 dólares el barril de petróleo.

Estados Unidos y su objetivo de bajar el precio de gasolinas

Las declaraciones de Larry Fink se dan en medio de supuestas negociaciones para el fin de la guerra que ha anunciado Estados Unidos pero que Irán ha desmentido.

Una de las preocupaciones de Estados Unidos es bajar los precios de las gasolinas, luego de la promesa de que sería una guerra corta.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha amenazado a Irán de más bombardeos si no libera en estrecho de Ormuz, mientras que Irán se ha dicho listo para continuar con el control.

Guerra contra Irán afecta vida cotidiana en el mundo

En el mundo ya se reportan efectos de la guerra Estados Unidos-Irán en la vida cotidiana de las personas, por ejemplo, en India y Tailandia hay dificultades para realizar cremaciones por la falta de gas.

En Corea del Sur, el gobierno implementó una campaña de ahorro de energía con 12 puntos en los les ha llamado a usar electrodomésticos como lavadoras y aspiradoras solo el fin de semana, tomar baños cortos, entre otras acciones.

Otros países, principalmente de Asia, cuyos energéticos pasan en gran porcentaje por el estrecho de Ormuz, han emprendido planes de emergencia energética como Vietnam, Laos, Filipinas y otros.