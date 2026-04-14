Las tensiones en Medio Oriente han beneficiado a Rusia, que ha incrementado significativamente las ventas de petróleo en las últimas semanas ante el cierre del Estrecho de Ormuz.

Tras los ataques de Estados Unidos, Irán bloqueó el tránsito en Ormuz, lo que redujo la oferta mundial de crudo y provocó un alza sostenida en los precios; beneficiando directamente a Rusia.

Rusia incrementa ventas de petróleo por conflicto en Medio Oriente

De acuerdo con la información, el conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz, ha permitido que Rusia, uno de los principales exportadores de petróleo, obtenga mayores ganancias en la venta de cada barril.

Tensión con Irán hunde el precio del petróleo (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Especialistas señalan que los ingresos derivados de la venta de petróleo han incrementado y esto se debería a:

Precios más altos

Mayor demanda por parte de países que buscan proveedores alternativos

El petróleo ruso ha aumentado su valor en el mercado , impulsando la recaudación fiscal del gobierno. Este repunte representa un alivio para las finanzas de Rusia, que en años recientes ha enfrentado sanciones económicas y restricciones comerciales.

A nivel global, la crisis energética ha generado preocupación en regiones como Europa y Asia, donde los países enfrentan presiones inflacionarias y posibles riesgos de desabasto.

Analistas advierten que este beneficio a Rusia podría ser temporal, ya que la evolución del conflicto en Medio Oriente y las decisiones de organismos internacionales serán determinantes para la estabilidad del mercado petrolero.